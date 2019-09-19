سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 09:07 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

رادار المرور يضبط 1578 سيارات تسير بسرعات جنونية بالطرق العامة

الخميس، 19 سبتمبر 2019 07:55 ص
رادار المرور يضبط 1578 سيارات تسير بسرعات جنونية بالطرق العامة رادار المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يواصل رجال المرور ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، حيث تم ضبط 1578 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة.
 
وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.
 
وأكد مصدر بـ"المرور" استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

الرادار يضبط مخالفات

سرعات جنونية بالطرق

المرور يشن حملات رادار

حملات بالطرق السريعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طريق السويس الصحراوى مغلق جزئيا 3 شهور.. والمرور توضح الطرق البديلة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:47 ص

مساعد الوزير للمرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 08:59 ص

المرور يضبط 14 سيارة و دراجة بخارية متروكة فى حملات بالجيزة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 09:08 ص

المرور يضبط 3580 مخالفة مرورية بمحاور و ميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:12 ص

المرور: إغلاق جزئى لأنفاق "الميرغنى والعروبة والثورة" لأعمال صيانة شهرًا

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:53 ص

المرور تضبط 6302 مخالفة متنوعة أثناء القيادة على الطرق السريعة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:39 م

توقف حركة المرور بمحور المشير طنطاوى بسبب حادث تصادم وإصابة شخصين

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:45 م

صور.. المرور تضع خطة محكمة لمنع زحام الطرق استعدادا للعام الدراسى الجديد

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 09:41 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اختصاصات المجالس المحلية المُنتخبة وشروط الترشح لها بالدستور.. اقرأ التفاصيل

اختصاصات المجالس المحلية المُنتخبة وشروط الترشح لها بالدستور.. اقرأ التفاصيل

مواعيد مباريات اليوم الخميس 19 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 19 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

فيديو.. مراسلة تحاول التواصل مع "ميت" ليعلق على خبر وفاته.. "لم يكن متاحا"

فيديو.. مراسلة تحاول التواصل مع "ميت" ليعلق على خبر وفاته.. "لم يكن متاحا"

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 33 درجة

أسعار الذهب اليوم الخميس 19-9-2019 فى مصر

أسعار الذهب اليوم الخميس 19-9-2019 فى مصر

شروط ترخيص شركات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج وفقًا للقانون

شروط ترخيص شركات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج وفقًا للقانون

لأول مرة فى السوبر.. اتحاد الكرة يستعين بـ"الفيديوهات" والسوشيال لإصدار العقوبات

لأول مرة فى السوبر.. اتحاد الكرة يستعين بـ"الفيديوهات" والسوشيال لإصدار العقوبات

رئيس الوزراء يرأس اجتماع المحافظين ببورسعيد اليوم.. وجولة بعدد من المشروعات

رئيس الوزراء يرأس اجتماع المحافظين ببورسعيد اليوم.. وجولة بعدد من المشروعات

مليار و200 مليون جنيه لتطوير شبكة الكهرباء بشركة القناة

مليار و200 مليون جنيه لتطوير شبكة الكهرباء بشركة القناة

صور.. تطوير 7 مستشفيات بالإسماعيلية استعدادا لمنظومة التأمين الصحى الشامل

صور.. تطوير 7 مستشفيات بالإسماعيلية استعدادا لمنظومة التأمين الصحى الشامل

5 نصائح أمنية لجماهير السوبر قبل لقاء الأهلى والزمالك.. تعرف عليها

5 نصائح أمنية لجماهير السوبر قبل لقاء الأهلى والزمالك.. تعرف عليها

فيديو.. علامات إرشادية حديثة لتجنب سقوط السيارات من أعلى "صفط اللبن"

فيديو.. علامات إرشادية حديثة لتجنب سقوط السيارات من أعلى "صفط اللبن"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة