رئيس مدينة البياضية بالأقصر: رصف الطرق بالمدينة وتسوية طريق "الفزازعة"

الأقصر – أحمد مرعى

صرح محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية بمحافظة الأقصر، أنه يتم مواصل أعمال تمهيد الطرق لخدمة المواطنين ضمن الخطة الاستثمارية تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تم يجرى العمل على قدم وساق فى إجراءات تمهيد وتسوية طريق "نجع الفزازعة"، حيث إن الطريق يساهم فى إدخال الخدمات كاملة للمنطقة.

وأضاف رئيس مدينة البياضية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم بدء العمل فى خطة رصف الطرق بالمدينة منذ أسبوع، ويتم متابعة أعمال الرصف والمقاولون العاملين على هذه الطرق بصفة يومية من قبل رجال المدينة وإدارة الطرق بالبياضية، موضحاً أنه تم اختيار الطرق بناء على انتهاء أعمال البنية التحتية لها للاستفادة القصوى منها وعدم قيام أعمال حفر بها بعد انتهاء الأعمال.

وأوضح محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية، كما أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل فى استكمال طريق مصطفى كامل مروراً بنجع الشيخ، حيث إنه تم الانتهاء من أعمال رمى التربة له من ميزانية العام الماضى، وسيتم استكماله ضمن هذه الخطة، وأهاب كافة المواطنين بالمدينة بضرورة التعاون معها فى متابعة الأعمال التى تتم لضمان أعلى جودة فى الطرق.

وكان قد أعلن رئيس مدينة البياضية أنه فى إطار تسهيل الحركة المرورية داخل المدينة، وفتح محاور مرورية جديدة ليصبح طريق البياضية ممتد حتى كوبرى "جبر" تزامناً مع بدء رصف الطريق وإعادة تأهيله تجهيزاً للافتتاح والعمل به، تم البدء فى فتح محور مرورى جديد بجوار قسم الشرطة، مضيفاً أنه تم العمل بالتنسيق مع مديريه أمن الاقصر وقسم شرطه البياضية فى نقل منفذ بيع (أمان ) التابع لمديرية أمن الأقصر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتم تغيير موقع المنفذ لمكان آخر لا يعطل الحركة المرورية بجوار قسم شرطة البياضية.