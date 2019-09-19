رئيس مجلس النواب العراقى يلتقى رئيس برلمان إقليم كردستان

كتب : أحمد جمعة

التقى رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، اليوم الخميس، رئيس برلمان إقليم كردستان العراق ريواز فائق، جاء ذلك عقب استقباله في أربيل خلال زيارة رسمية يجريها إلى إقليم كردستان للقاء عدد من المسؤولين.

وبحسب بيان للبرلمان العراقى، جرى خلال اللقاء بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، والقوانين الاتحادية، ومنها قانون الإدارة المالية والموازنة الاتحادية العامة لسنة 2020.

وأشار اللقاء إلى أهمية القوانين التى تضمن حقوق المواطنين جميعا دون الإضرار بالطرف الآخر، والتأكيد على ضرورة خلق مناخ سياسي وتوافقات تدفع بالعمل والتنسيق المشترك؛ خدمةً لمصلحة الوطن والمواطن