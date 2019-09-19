رئيس شركة مياه الغربية: 95% نسبة تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالمحافظة

الغربية – مصطفى عادل

كشف المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أن حجم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى سيتم افتتاحها فى احتفالات المحافظة بعيدها القومى وتجاوزت نسبة التنفيذ 95%، وخلال العام المالى الحالى.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، أنه تم إعداد قائمة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى سيتم الانتهاء منها وافتتاحها فى الفترة القادمة، لتغطى 1947 كيلو مربع لتخدم 5,2 مليون نسمة منها مليون نسمة فى الحضر و3,7 مليون نسمة بالريف، بـ8 مراكز على مستوى المحافظة، تضم 321 قرية و1165 عزبة.

وأشار "عطية" أن من هذه المشروعات 13 محطة مرشحة كبرى الطاقة التصميمية لها 725متر مكعب /يوم والتصرف الحالى 470ألف متر مكعب/يوم، ومحطات مياه مرشحة صغرى 8محطات بطاقة 110 آلاف متر مكعب / يوم والتصرف الحالى 46ألف متر مكعب /يوم، و34وحدات نقالى الطاقة التصميمية لها 114ألف متر مكعب/ يوم تنتج حاليا 50ألف متر مكعب/يوم.

إلى جانب وآبار ارتوازية 192بئر الطاقة التصميمية لها 624ألف متر مكعب/يوم تنتج 389ألف متر مكعب /يوم بإجمالى المحطات والآبار والوحدات 247محطة وبئر ووحدات نقالى الطاقة التصميمية لها 1537متر مكعب /يوم تنتج حاليا 955ألف متر مكعب /يوم وتغطى 99%من سكان المحافظة، ويبلغ مستوى نصيب الفرد 183لتر/يوم.

وأشار "عطية" إلى أن الطاقة المتوقع إضافتها لمياه الشرب بمحافظة الغربية، فى 30يونيو 2020 مشروعات تابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بطاقة 94ألف متر مكعب/يوم، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى 120ألف متر مكعب/يوم، بإجمالى 214متر مكعب/يوم.

كما كشف عن تغطية 99%من الحضر بمشروعات الصرف الصحى، و52%من مشروعات الريف، ومتوسط نسبة التغطة 62%.

وأشار أن إجمالى الطاقة المتوقع إضافتها للصرف الصحى بالغربية فى 30يونيو 2020الهيئة القومية 193ألف متر مكعب/يوم، والشركة القابضة 12ألف متر مكعب/يوم، بإجمالى 205 آلاف متر مكعب/يوم.

وأضاف بأن مشروعات الصرف الصحى المقرر الانتهاء منها 2019/ 2020 منها مشروعات تابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، منها توسعات صرف صحى منها توسعات صرف صحى محطة المحلة الكبرى المرحلة الثالثة والرابعة والخامسة بنسبة تنفيذ 100% بطاقة 160ألف مكعب/يوم وتم تسليمها، وجارى تنفيذ توسعات محطة صرف صحى بقرية سنباط مركز زفتى بطاقة 15 ألف متر مكعب/يوم، وبلغت نسبة التنفيذ 90%.

محطة صرف صحى دلبشان بطاقة 8 آلاف متر مكعب/يوم وبلغت نسبة التنفيذ 79% وسيتم تسليمها فى 30 يونيو القادم بإجمالى 123 ألف متر مكعب/يوم.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية أن هناك مشروعات محطات مياه شرب سيتم الانتهاء منها إعادة التأهيل والتطوير محطة مياه الجلاء بطنطا بتكلفة 71 مليون جنيه، وإعادة تأهيل محطة الجلاء القديمة بتكلفة 124 مليون جنيه.

ومشروع مياه الشرب بقطور بتكلفة 300 مليون جنيه، وتوسعات محطة المرشحة الملاحية بتكلفة 280 مليون جنيه، إلى جانب مشروعات الصرف الصحى بقرى شبرا ملكان وعياش وعزبة طه وعزبة أم الستين بتكلفة 72 مليون جنية، ومحطة كفر المنشى أبو حمر بتكلفة 55 مليون جنيه، ومحطة بلاى والبندرة بتكلفة 77 مليون جنيه، محطة منشأة نظيف وعزبة حميدة بتكلفة 36 مليون جنيه، ومنطقة السماح بتكلفة 33 مليون جنيه، محطة صرف صحى محلة مسير بتكلفة 55 مليون جنيه، محطة مياه أسيوط بتكلفة 40 مليون جنيه.

محطة كفر الحاج داود وتاج العجم ومنشأة عبدالله بتكلفة 81 مليون جنيه، محطة سحيم بتكلفة 48 مليون جنيه، شبكات طنطا بتكلفة 83 مليون جنيه، محطة عطف أبو جندى وعزبة ناوز بتكلفة 74 مليون جنيه، منشأة العيارى ومجاهد وكفر العرب وناشد سمعان الكبرى بتكلفة 60 مليون جنيه.

محطة شبرا نباص وكفر أحمد شلبى وعزبة دويدار وعزبة راغب بتكلفة 82 مليون جنيه، فرسيس وحاتم وكفر عبد الرحمن بتكلفة 92 مليون جنيه، كفر فرسيس والزيتون والرياض بتكلفة 78 مليون جنيه، شبكات بلتاج بتكلفة 57 مليون جنيه، محطة معالجة بلتاج بتكلفة 181 مليون جنيه، منطقة الإذاعة بتكلفة 45 مليون جنيه، كفر دخميس والشهيدى وكفر البسطويسى بتكلفة 54 مليون جنيه، صرف صحى لا مركزى بـ7 عزب بقطور بتكلفة 28 مليون جنيه، كفر دمتنو ودخميس وسيدى حمود، منشية الأوقاف، حوشة الدوار، السعيدية بتكلفة 68 مليون جنيه، كفر بلضم وعزبة السرايا بتكلفة 52 مليون جنيه.