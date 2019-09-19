رئيس جامعة القناة: تطوير أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى الإقليم

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعه قناة السويس، أنه انطلاقا من دراسة التحليل البيئى وتحليل الفجوة الخطة المقترحة لتطوير أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والخطة المقترحة لتطوير الجامعة، تشمل 6 محاور رئيسيه يمكن كل منها من خلال تفعيل عدد من الأنشطة فى خلال فتره زمنية محددة ومسئول لتنفيذ كل نشاط وتحديد المؤشرات الدالة على تحقيق النشاط .

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدة رئيس الجامعة اليوم مع مجلس خدمه المجتمع وتنمية البيئة وبإشراف عام الدكتورعاطف ابو النورالمشرف على قطاع خدمه المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور جميع وكلاء الكليات لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة ومديرى إدارات القطاع.

وأكد الدكتورطارق راشد، أن الهدف الأساسى للقطاع هو تقديم خدمات جامعيه ومجتمعيه متميزة وذلك من خلال العمل على الارتقاء بأداء الوحدات ذات الطابع الخاص، وتحديث تجهيزات تلك الوحدات، والتنمية الفكرية لفئات المجتمع ،حماية البيئة والمساهمة فى حل المشاكل البيئية، تعزيز الخدمات الصحيه للمجتمع، التوسع فى مشروعات الخدمة العامة والتنمية المستدامة للمجتمع ،دعم المشاركة فى مشروعات تنميه محور قناه السويس، إعادة هيكلة المكتب الإعلامى للجامعة.

واستعرض مدير عام المشروعات البيئية خلال الإجتماع خطه تنفيذ قوافل الإصحاح البيئى للعام 2019، والتى وافق مجلس الجامعه عليها وتم تنفيذها فى محافظات "بالإسماعيلية-السويس-جنوب سيناء، بمشاركه كليات (الطب البشري،صيدلية،طب الأسنان،طب بيطرى ،زراعة ،تمريض،الإدارة العامه للخدمات الطبية) وكانت أعداد الحالات التى تم الكشف عليها وصرف العلاج بالمجان كالآتى:

3460 حاله صيدلة 321مريض أسنان،علاج 3139 مريض طب بشرى 7518حالة بيطرية، كما تم تحويل حالتين إلى المستشفى الجامعى لإجراء الجراحة اللازمة.

وناقش المجلس الكتاب الوارد من مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بشأن تنظيم زيارات لطلاب السنوات النهائية بالجامعة لزيارة المكاتب الإقليمية لجهاز تنميه المشروعات للتعرف على أنشطته التى تهدف إلى دعم وتنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال وإتاحة فرص العمل (إقراض المشروعات ،برامج التنمية المجتمعية والبشرية،مجمع خدمات المنشآت الصغيرة وخلافه)مع تنظيم زيارات ميدانيه لبعض المشروعات الممولة من الجهاز والتى تتناسب مع طبيعة الدراسة للطلاب على أن يتم تنفيذ البرنامج خلال العام الدراسى الجديد.