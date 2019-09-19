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رئيس الوزراء: ما تشهده مؤسسات الدولة من ميكنة يقضى على البيروقراطية والفساد

الخميس، 19 سبتمبر 2019 05:36 م
رئيس الوزراء: ما تشهده مؤسسات الدولة من ميكنة يقضى على البيروقراطية والفساد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن ما تشهده مؤسسات الدولة من ميكنة يهدف لتقليل التعامل المباشر مع الموظفين للقضاء على البيروقراطية والفساد، مشيرا إلى إنه أصبح لدينا قدرة على تأسيس الشركات فى ساعتين . 
 
 
وأوضح مدبولى ، فى مؤتمر صحفى خلال جولته التفقدية بمحافظة بورسعيد، أن خدمات المرور أصبحت مميكنة وأصبح المواطن لديه إمكانيه لتجديد رخصته من المنزل وإمكانيه وصول الرخصة حتى منزله من خلال رسوم معينة ، معربا عن سعادتة  بتفقد مركز التأمين الصحى الشامل بالمحافظة ، وهيئاته الثلاث .
 
وقال مدبولى ،  أن المواطن أصبح لديه القدرة على حجز كشفه إليكترونيا من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل ، مؤكدا أن هناك ثورة بكل ما تعنيه الكلمة   فى أسلوب إدارة الدولة المصرية وهو ما يمكننا أن نطلق عليه ثورة فى الإصلاح الإدارى ، مؤكدا  أنه تم تدريب الشباب العاملين بمنظومة التأمين الصحى الشامل على أعلى مستوى ، واختتم حديثه قائلا" سعداء بأن نرى هذه الإنجازات على أرض الواقع ".
 
 
 
 
 
 
 
 

بورسعيد

جولة رئيس الوزراء

اجتماع مجلس المحافظين

مصطفى مدبولى

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