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رئيس الوزراء: تعميم منظومة "كارت الفلاح" بالمحافظات بنهاية عام 2020

الخميس، 19 سبتمبر 2019 02:19 م
رئيس الوزراء: تعميم منظومة "كارت الفلاح" بالمحافظات بنهاية عام 2020 مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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شدّد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، على اهتمام الدولة بتنفيذ ومتابعة مبادرة "حياة كريمة"، موضحاً أن هناك آلية تم إطلاقها للمتابعة، وأن كل محافظة ستكون مسئولة عن الإدارة الكاملة لمشروعات هذه المبادرة في القرى المحددة بالتنسيق مع الجهات المختلفة.

وحول منظومة "كارت الفلاح"، أشار الدكتور مصطفى مدبولى خلال اجتماع مجلس المحافظين الذى عقد اليوم الخميس بمحافظة بورسعيد إلى أن الحكومة بدأت فى تطبيق المنظومة فى محافظتى بورسعيد، والغربية ، كنموذج تمهيداً لتعميم تلك المنظومة على كافة المحافظات بنهاية عام 2020، وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن تطبيق تلك المنظومة سيسهم بشكل كبير فى تنظيم كل ما يخص الحيازات الزراعية، فضلاً عن تحقيق الشفافية والحوكمة، ووصول الدعم الذى توفره الدولة لمستحقيه من المزارعين.

وفيما يتعلق بمنظومة ادارة المخلفات الصلبة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على قانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة، والذي يتضمن إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات والذي سيكون منوطاً به تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتشجيع وجذب الاستثمارات لهذا المجال، مشيراً إلى أن الحكومة ستبدأ فى تنفيذ البنية الاساسية الخاصة بتلك المنظومة، والتى تسعى من خلالها إلى إحداث نقلة نوعية فى هذا الملف.

من ناحية أخرى، طالب رئيس الوزراء المحافظين بسرعة تقديم خطة متكاملة لأعمال رصف الطرق والشوارع التى تربط بين القرى، وذلك فى ضوء الموارد والامكانيات المتاحة، والمقترح تنفيذه منها خلال هذا العام، مؤكداً فى هذا الصدد أن هدفنا هو رفع كفاءة الخدمات فى مختلف القطاعات تخفيفاً من معاناة أهالى القرى،وخاصة  فى التنقل بينها وتيسيراً عليهم، هذا إلى جانب ما يتعلق بتنفيذ رصف الشوارع الرئيسية بالمدن، وشدد رئيس الوزراء على أنه ستكون هناك متابعة مستمرة للوقوف على نسب الانجاز المتعلقة بهذه الخطة، قائلا: " نسعى أن يشعر مواطنو المحافظات بتحسن ملحوظ فى مستوى الخدمات والنظافة وغيرها باعتبار ذلك من الملفات المهمة، التى تنعكس على جودة الحياة".


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رئيس الوزراء

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اليوم السابع بلس

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