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رئيس الوزراء الباكستانى يتوجه إلى السعودية فى زيارة تستمر يومين

الخميس، 19 سبتمبر 2019 11:04 ص
رئيس الوزراء الباكستانى يتوجه إلى السعودية فى زيارة تستمر يومين رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان
إسلام آباد (أ ش أ)

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غادر رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان بلاده اليوم الخميس متجها إلى المملكة العربية السعودية فى زيارة تمتد لمدة يومين، وذلك قبيل زيارته لنيويورك لحضور الجلسة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر المكتب الصحفى لخان - حسبما نقلت صحيفة /ذا دون/ الباكستانية، على موقعها الإلكتروني- أن رئيس الوزراء الباكستانى سوف يبحث خلال الزيارة "الوضع الخطير" لإقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند، بعد قيام الأخيرة بتجريد الإقليم من وضعه الخاص فى الـ5 من أغسطس الماضي. حيث يخضع الإقليم منذ ذلك الحين لقيود صارمة تفرضها الحكومة ويشهد انقطاعا للاتصالات.

وأوضح البيان أن خان يجرى اتصالات منتظمة مع ولى العهد السعودى محمد بن سلمان بشأن قضية كشمير.. مضيفا أن الزعيمين سوف يبحثان أيضا سبل تعزيز الروابط الاقتصادية بين بلديهما خلال الزيارة.

ومن المقرر أن يطرح خان مسألة الإقليم خلال خطابه فى الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

 


رئيس الوزراء الباكستانى

السعوديه

باكستان

نيويورك

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