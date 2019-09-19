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حملة لإزالة المبانى المتهالكة بمدينة العمال وإزالة 4 حالات تعد بديرمواس فى المنيا

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:03 م
حملة لإزالة المبانى المتهالكة بمدينة العمال وإزالة 4 حالات تعد بديرمواس فى المنيا حملة لإزالة المبانى المتهالكة بمدينة العمال فى المنيا
المنيا - فريق المحافظات

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نفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحى جنوب بمنطقة مدينة العمال، وذلك فى إطار استكمال أعمال تطوير المنطقة ضمن الخطط القومية لتطوير العشوائيات فى الإطار الزمنى المستهدف .

وقال محمد سيد رئيس المركز، إن الحملة جاءت تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، وعقب تفقد أعمال إنشاء مدينة العمال والتى تقع بمنطقة أبوهلال جنوب مدينة المنيا والملاصقة لمنطقة روضة محفوظ للوقوف على نسب تنفيذ المشروع، حيث وجه المحافظ بضرورة إزالة الإشغالات واستكمال أعمال إزالة المبانى المتبقية بمنطقة مدينة العمال عقب إخلاءها من السكان وسرعة انجاز ونهو أعمال إنشاء العمارات السكنية وفقاً للخطة الزمنية المعدة لذلك.

وأكد المحافظ أن أعمال تطوير مدينة العمال هى بمثابة استكمالاً لما تم البدء فيه فى المنطقة، وسيتضمن إعادة تخطيط المنطقة مع الالتزام الكامل بخطوط التنظيم والقوانين والاشتراطات البنائية المختلفة وما ورد بالمخطط التفصيلى للمدينة ليكون تنفيذ برنامج مشروع التطوير بأسلوب حضارى يتناسب مع أهمية المنطقة بالنسبة لموقع مدينة المنيا.

وعلى جانب آخر، تواصل الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا جهودها فى إزالة التعديات والإشغالات على أراضى أملاك الدولة فى إطار الحملات التى تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية تنفيذاً لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، باستمرار حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وردع المخالفين.

وقال على غلاب رئيس المركز, إن الحملة أسفرت عن إزالة 4 حالات تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية وعلى مساحه 3 قيراط و 6 سهم, مشيراً إلى أن حملات إزالة التعديات والإشغالات يتم تنظيمها بصفة دورية من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية التصدى للمخالفين.

 

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمباني المتهالكة بمدينة العمال بالمنيا (1)
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمباني المتهالكة بمدينة العمال بالمنيا 

 

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمباني المتهالكة بمدينة العمال بالمنيا (2)
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمباني المتهالكة بمدينة العمال بالمنيا 

 

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمباني المتهالكة بمدينة العمال بالمنيا (3)
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمباني المتهالكة بمدينة العمال بالمنيا 

 

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمباني المتهالكة بمدينة العمال بالمنيا (5)
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمباني المتهالكة بمدينة العمال بالمنيا 

 

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمباني المتهالكة بمدينة العمال بالمنيا (6)
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمباني المتهالكة بمدينة العمال بالمنيا 

 


محافظه المنيا

اخبار المنيا

مدينة العمال

ازالة الاشغالات

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