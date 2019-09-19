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حظر طيران الطائرات الصغيرة فى بكين من 20 سبتمبر حتى 2 أكتوبر فى العيد الوطنى

الخميس، 19 سبتمبر 2019 05:36 م
حظر طيران الطائرات الصغيرة فى بكين من 20 سبتمبر حتى 2 أكتوبر فى العيد الوطنى العاصمة الصينية بكين
وكالات

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أعلنت الشرطة المحلية فى العاصمة الصينية بكين، حظر طيران الطائرات الصغيرة، وبطيئة السرعة (أقل من 200 كم/الساعة) والطيران منخفض الارتفاع (أقل من ألف متر) مع حلول الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية ، أن هذا الحظر الذي يستهدف المركبات الطائرة والبالونات والفعاليات الرياضية والترفيهية والإعلانية، ساري المفعول في مدينة بكين خلال الفترة ما بين الساعة الثامنة يوم 20 سبتمبر إلى الساعة السادسة مساء يوم 2 أكتوبر، وفقا لمصلحة بكين للأمن العام.

وأعلنت المصلحة أن أي انتهاك سيواجه بالعقاب حسب القانون، ويستوجب الحصول على موافقة أولا من السلطات العسكرية والمدنية، فيما يخص طيران مثل هذه المركبات لأغراض أخرى. 

ويشمل الحظر الطائرات الخفيفة والخفيفة للغاية والطائرات الشراعية والطائرات ذات الجناحين مثلث الشكل والطائرات بدون الطيار وبالونات الهواء الساخن والمناطيد والمظلات الطائرة والطائرات النموذجية والبالونات الحرة بدون الطيار والبالونات المقيدة.


العاصمة الصينية بكين

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المركبات الطائرة

البالونات

الفعاليات الرياضية

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