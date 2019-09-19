حبس 5 أشخاص لقتل عامل وإلقاء جثته أعلى قضبان القطار بالإسكندرية

تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة ثان المنتزة، يفيد بورود بلاغ بوفاة عامل، "مسجل شقى خطر"، سبق إتهامه فى 26 قضية متنوعة مُقيم منطقة السيوف دائرة قسم ثان الرمل، نتيجة إصطدام القطار به أثناء عبوره السكة الحديدية مابين محطتى المعمورة الشاطئ - المنتزة، بدائرة القسم من مكان غير مخصص للمشاة، وبسؤال شقيقه عامل، مُقيم بذات العنوان أيد ذلك.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية عقب ورود معلومات بوجود شبهة جنائية فى وفاة المذكور أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 5 أشخاص مسجل شقى خطر، سبق إتهامه فى 18 قضية متنوعة - مُقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ الرمل ، "زوجته" مُقيمة بذات العنوان ، وآخر مُقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ شبرا الخيمة بالقليوبية، "زوجته" مُقيمة بالجيزة، وآخر مُقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ الرمل، جميعهم عمال جمع قمامة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، نظراً لوجود خلاف بينهم وبين المجنى عليه وبتاريخ الواقعة وحال تواجدهم صحبته بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة، حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى على إثرها المتوفى على أحد المتهمين بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته، فقام المتهم بإستخلاصه منه وتعدى عليه محدثاً إصابته بجرح طعنى بمنتصف الرقبة بمساعدة باقى المتهمين، وقاموا بلف الجثة بقطعة قماش، ووضعها بداخل كيس بلاستيكى يستخدم فى جمع القمامة، وإلقائها على قضبان السكة الحديد بمحل العثور للإيهام بحدوث وفاته نتيجة حادث قطار، وأضافوا بتخلصهم من الأداة المستخدمة، وقطعة القماش والكيس البلاستيك بإشعال النيران بهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.