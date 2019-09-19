جامعة الأزهر: الدراسة فى موعدها دون تأجيل.. ولا زيادة فى المصروفات

كتب لؤى على

أكد الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدراسة فى موعدها يوم السبت القادم 21 سبتمبر، وأن بدء الدراسة للمستجدين بكليات الطب أمر يخص الكلية.



وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر، أن العام الدراسى الجديد فى موعده ولا نية لتأجيله، لافتًا إلى أن الجامعة لم تصدر أى قرار بشأن زيادة المصروفات، وأن المصروفات الدراسية كما هى دون زيادة، حيث إن كل كلية تحدد المصروفات المناسبة لها، مشدداً على أنه لم يصدر توجيه من إدارة الجامعة بشأن زيادة المصروفات.



وتابع الدكتور يوسف عامر، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة ستتوسع هذا العام فى تجربة الكتاب الإلكترونى حيث يتم إنجاز بعض الكتب والمقررات الدراسية،أما عن المدينة الجامعية فسيتم التسكين عقب بدء الدراسة بأيام قليلة، حيث إن الجامعة تهدف إلى سرعة تسكين الطلاب من أجل استقرار الطلاب وانتظام العملية التعليمية.



وأضاف يوسف عامر ، أن يوم السبت أجازة فقط لإدارة الجامعة من العاملين، أما الكليات فإنها تعمل بشكل طبيعى، لافتاً إلى أن الجامعة أرسلت توصية للكيات بضرورة حصول الطلاب على راحة لمدة يوم واحد أسبوعياً بجانب يوم الجمعة.