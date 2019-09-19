تنفيذ أحكام وإزالة إشغالات في حملة أمنية بالعمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

نفذت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية، بمنطقة العمرانية، لإعادة الانضباط بشارع مستشفى الصدر، وضبط الخارجين عن القانون.

تمكن رجال المباحث من ضبط عدد من المتهمين، بحوزتهم 3 أسلحة بيضاء، ومواد مخدرة، ومسجلين خطر، بالإضافة إلى تنفيذ حكم جناية، و6 أحكام مستأنف، و33 حكم جزئي، وحكمين غرامات.

كما أسفرت الحملة عن رفع 239 مخالفة تعدي وإشغال طريق، تابعة للمقاهي، والمحلات التجارية، والباعة الجائلين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت نيابة العمرانية التحقيق.