"تموين الدقهلية": ضبط 3.5 طن دقيق بلدى مدعم بمخزنين فى بنى عبيد

الدقهلية - سارة الباز

أعلن السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن ضبط 3.5 طن من الدقيق البلدى المدعم، تم تجميعها بمخزنين بإدارة تموين بنى عبيد بهدف بيعهما فى السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وذلك ضمن حملة تموينية تفتيشية لضبط المخالفين ومحاربة الفساد .

وأسفرت الحملة عن ضبط 2.5 طن دقيق بلدى مدعم بإدارة تموين بنى عبيد، وتم تحرير محضر رقم 6464 جنح بنى عبيد لسنة 2019 م ضد المتهم "محمود. ا . م. ع" بقرية ميت فارس على طربق طناح التابعة لإدارة تموين بنى عبيد، وذلك لتجميعه كمية من الدقيق البلدى المدعم وقدرها 25 شيكارة زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو جراما بإجمالى 2.5 طنا، من إنتاج أحد مطاحن مدينة جمصة، استخراج 82%، وتم التحفظ على الكمية بالمستودع، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 109 لسنة 1980، والقرار رقم 67 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك .

كما تم تحرير محضر رقم 251 جنح أمن دولة طوارئ بنى عبيد لسنة 2019 م ضد المتهم الهارب "سعد . ع. ا. ع" بقرية بنى عبيد، وذلك لتجميعه كمية من الدقيق البلدى المدعم وقدرها 20 شيكارة، زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو جراما، بإجمالى 1 طن، من إنتاج أحد مطاحن مدينة جمصة، استخراج 82%، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 109 لسنة 1980، والقرار رقم 67 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك والتوجيه الوزارى رقم 30 لسنة 2017، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة بالمستودع.

تشكلت الحملة تحت إشراف ضياء عبد الهادى شلبى، مدير إدارة تموين بنى عبيد، وبرئاسة عصام محمد الحسينى كبير مفتشى التموين، وبالتنسيق مع مباحث التموين الدقهلية برئاسة العميد حسين عيطة، مدير إدارة مباحث تموين الدقهلية .