تعليم القاهرة: توصيل الإنترنت لـ288 مدرسة ثانوى.. وموقع إلكترونى بكل إدارة للشكاوى

أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على استعداد المديرية للعام الدراسى الجديد، مشيراً إلى أن القاهرة بها 62110 فصول تعليم عام وفنى، بالإضافة إلى 5253 معلمة و96146 معلما .



وأشار مدير المديرية، فى تصريحات له، إلى أنه فى ضوء الارتقاء بمنظومة التعليم الجديدة، فقد تم توصيل الإنترنت من كابلات وشبكات لـ288 مدرسة ثانوى، حيث بلغت نسبة التشغيل بها 100%، وجارى العمل على توصيل الشبكات لباقى مدارس القاهرة، كما أنه جارى استلام الكتب المدرسية بجميع الصفوف الدراسية من مطابع وزارة التربية والتعليم عن طريق الإدارات التعليمية، لتوزيعها على المدارس وتسليمها للطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد .



وأضاف محمد عطية، أنه جرى عمل صيانة بسيطة لجميع مدارس القاهرة وصيانة عاجلة مابين "معالجة خط مياه مكسور، ارتفاع المياه الجوفية، تجديد شبكة الصرف الصحى" بما لا يعوق بدء العام الدراسى وسير العملية التعليمية، بالإضافة إلى توافر عوامل الأمان والسلامة بالمدارس ومتطلبات الدفاع المدنى بها من حنفيات للحريق وتوصيلات المياه اللازمة وسد أى عجز فى الأثاث المدرسى من المقاعد بالتعاون مع المجتمع المدنى، لتغطية العجز فى بعض مناطق القاهرة وخاصة العشوائية والأكثر كثافة واحتياجًا .



ولفت محمد عطية، إلى أنه تسهيلاً على أولياء الأمور فقد تم عمل موقع إلكترونى بكل إدارة تعليمية مرتبط مع المديرية لتلقى أى شكاوى أو طلبات للتحويل، وكذلك نشر نتائج امتحانات النقل والشهادة الإعدادية.