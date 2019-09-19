سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 06:05 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

تعليم القاهرة: توصيل الإنترنت لـ288 مدرسة ثانوى.. وموقع إلكترونى بكل إدارة للشكاوى

الخميس، 19 سبتمبر 2019 05:00 ص
تعليم القاهرة: توصيل الإنترنت لـ288 مدرسة ثانوى.. وموقع إلكترونى بكل إدارة للشكاوى مدرسة - صورة أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على استعداد المديرية للعام الدراسى الجديد، مشيراً إلى أن القاهرة بها 62110 فصول تعليم عام وفنى، بالإضافة إلى 5253 معلمة و96146 معلما .

وأشار مدير المديرية، فى تصريحات له، إلى أنه فى ضوء الارتقاء بمنظومة التعليم الجديدة، فقد تم توصيل الإنترنت من كابلات وشبكات لـ288 مدرسة ثانوى، حيث بلغت نسبة التشغيل بها 100%، وجارى العمل على توصيل الشبكات لباقى مدارس القاهرة، كما أنه جارى استلام الكتب المدرسية بجميع الصفوف الدراسية من مطابع وزارة التربية والتعليم عن طريق الإدارات التعليمية، لتوزيعها على المدارس وتسليمها للطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد .

وأضاف محمد عطية، أنه جرى عمل صيانة بسيطة لجميع مدارس القاهرة وصيانة عاجلة مابين "معالجة خط مياه مكسور، ارتفاع المياه الجوفية، تجديد شبكة الصرف الصحى" بما لا يعوق بدء العام الدراسى وسير العملية التعليمية، بالإضافة إلى توافر عوامل الأمان والسلامة بالمدارس ومتطلبات الدفاع المدنى بها من حنفيات للحريق وتوصيلات المياه اللازمة وسد أى عجز فى الأثاث المدرسى من المقاعد بالتعاون مع المجتمع المدنى، لتغطية العجز فى بعض مناطق القاهرة وخاصة العشوائية والأكثر كثافة واحتياجًا .

ولفت محمد عطية، إلى أنه تسهيلاً على أولياء الأمور فقد تم عمل موقع إلكترونى بكل إدارة تعليمية مرتبط مع المديرية لتلقى أى شكاوى أو طلبات للتحويل، وكذلك نشر نتائج امتحانات النقل والشهادة الإعدادية.

 


التعليم

تعليم القاهرة

صيانة المدارس

العام الدراسي الجديد

عودة المدارس

اخبار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"تعليم القاهرة والجيزة" تعلنان استعدادهما للعام الدراسى الجديد.. تكريم أبناء الشهداء فى أول يوم دراسة بالجيزة وعرض لإنجازات الدولة بالطابور الصباحى بالقاهرة لغرس روح الانتماء.. والانتهاء من صيانة 8800 مدرسة

الأحد، 08 سبتمبر 2019 01:00 م

تعليم القاهرة يخفض تنسيق الثانوى العام لـ 210 بدلا من 214 درجة

الخميس، 05 سبتمبر 2019 02:50 م

مدير تعليم القاهرة يتفقد استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد

الأربعاء، 04 سبتمبر 2019 01:23 م

تعليم القاهرة يكرم أعضاء منتخب مصر لكرة اليد من طلاب العاصمة

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 03:55 م

تعليم القاهرة تعلن بدء تسليم الكتب المدرسية دون التقيد بسداد المصروفات

الأحد، 01 سبتمبر 2019 11:26 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مليار و200 مليون جنيه لتطوير شبكة الكهرباء بشركة القناة

مليار و200 مليون جنيه لتطوير شبكة الكهرباء بشركة القناة

صور.. تطوير 7 مستشفيات بالإسماعيلية استعدادا لمنظومة التأمين الصحى الشامل

صور.. تطوير 7 مستشفيات بالإسماعيلية استعدادا لمنظومة التأمين الصحى الشامل

5 نصائح أمنية لجماهير السوبر قبل لقاء الأهلى والزمالك.. تعرف عليها

5 نصائح أمنية لجماهير السوبر قبل لقاء الأهلى والزمالك.. تعرف عليها

فيديو.. علامات إرشادية حديثة لتجنب سقوط السيارات من أعلى "صفط اللبن"

فيديو.. علامات إرشادية حديثة لتجنب سقوط السيارات من أعلى "صفط اللبن"

تعليم القاهرة: توصيل الإنترنت لـ288 مدرسة ثانوى.. وموقع إلكترونى بكل إدارة للشكاوى

تعليم القاهرة: توصيل الإنترنت لـ288 مدرسة ثانوى.. وموقع إلكترونى بكل إدارة للشكاوى

5 موارد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.. تعرف عليها

5 موارد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.. تعرف عليها

الصحة: توفير ألبان الأطفال بـ1000 منفذ على مستوى الجمهورية بالكوبونات الذكية

الصحة: توفير ألبان الأطفال بـ1000 منفذ على مستوى الجمهورية بالكوبونات الذكية

"البحر الأحمر" تتصدر الاستثمارات الحكومية بـ"إقليم جنوب الصعيد".. اعرف التفاصيل

"البحر الأحمر" تتصدر الاستثمارات الحكومية بـ"إقليم جنوب الصعيد".. اعرف التفاصيل

اختصاصات مجلس الشيوخ وفقًا للدستور.. أعضاء الحكومة غير مسئولين أمامه

اختصاصات مجلس الشيوخ وفقًا للدستور.. أعضاء الحكومة غير مسئولين أمامه

جامعة الأزهر: الدراسة فى موعدها دون تأجيل.. ولا زيادة فى المصروفات

جامعة الأزهر: الدراسة فى موعدها دون تأجيل.. ولا زيادة فى المصروفات

"لو ناوى تشترى شقة".. 7 نصائح قانونية تحميك من النصب

"لو ناوى تشترى شقة".. 7 نصائح قانونية تحميك من النصب

وكيل البرلمان: هجمة منظمة ضد مصر ولا يمكن ضرب العلاقة القوية بين الشعب وجيشه

وكيل البرلمان: هجمة منظمة ضد مصر ولا يمكن ضرب العلاقة القوية بين الشعب وجيشه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة