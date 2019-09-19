تشكيل لجان لمراجعة صيانة الأجهزة الطيبة بعيادات التأمين الصحى فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور جمال سلامة، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحى بالشرقية، تشكيل لجان دائمة ومتخصصة للمرور وفحص الأجهزة الطبية بجميع المستشفيات والعيادات التابعة للفرع للوقوف على حالتها ومدى صيانتها وكفاءتها فى التشغيل ومدى الالتزام بكارت الصيانة وكارت التعريف .

وأشار إلى أن اللجنة قامت بالمرور على عيادة فاقوس الشاملة لمتابعة استكمال إجراءات أعمال الصيانة بالعيادة من حيث استيفاء كارت التعريف والصيانة بكل جهاز بالعيادة و إصلاح بعض الأعطال بعدد 2 كرسى أسنان و جهاز 4040 كيميا حيث تم تغيير اللمبة الخاصة به و أصبح يعمل بكامل كفائته والأجهزة تعمل بحالة جيدة كما تم عمل الصيانة اللازمة لأجهزة المعمل و الأجهزة الطبية بالكامل بالعيادة مع الإلتزام بكارت الصيانة و كارت التعريف للأجهزة و تنفيذه على جميع وحدات الفرع و إبرام عقد صيانة مع إحدى الشركات المتخصصة لصيانة أجهزة رسم القلب بالعيادة، و التنبيه على مسئول الصيانة بكل وحدة بالمتابعة اليومية للأجهزة الطبية بعيادات ومستشفيات الفرع و كذلك متابعة الشركات القائمة على أعمال الصيانة لعمل الزيارات الدورية فى المواعيد المحددة طبقاً للعقود المبرمة معها و إبلاغ قسم المشروعات بالفرع عن أى تقصير من الشركات أو أى أعطال أولا بأول مع عمل خطة تطوير كاملة للأجهزة الطبية بوحدات الفرع المختلفة لتحديث و إستكمال الأجهزة الطبية فى ضوء الإحتياجات وصالح العمل .

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد قام بزيارة مفاجئة لعيادة فاقوس الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى للتأكد من إنتظام سير العمل بها وللإطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وللمترددين على العيادة حيث تلاحظ له عدم إستيفاء كروت التعريف و الصيانة للأجهزة الطبية ليصدر تعليماته على الفور لمدير عام فرع هيئة التأمين الصحى بالشرقية بإستكمال إجراءات أعمال الصيانة الدورية لكافة الأجهزة الطبية و إستيفاء كروت التعريف و الصيانة لكل جهاز للإرتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمترددين على عيادات التأمين الصحي.



اعطال باجهزة التامين الصحي