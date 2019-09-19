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تسليم مساعدات لتطوير وبناء قدرات القطاع الأمنى فى الصومال الشقيق

الخميس، 19 سبتمبر 2019 05:01 م
تسليم مساعدات لتطوير وبناء قدرات القطاع الأمنى فى الصومال الشقيق مساعدات مصرية للصومال - أرشيفية
كتب : أحمد جمعة

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قام السفير محمد نصر، سفير جمهورية مصر العربية لدى الصومال، بتسليم مُساعدات مُقدمة من وزارة الداخلية المصرية إلى نظيرتها الصومالية، وتتكون من سبعة آلاف زيّ شُرَطى، وذلك خلال احتفال أقامته وزارة الأمن الداخلى بمطار العاصمة الصومالية مقديشو الدولى، بمشاركة كبار القيادات الأمنية والشُرَطية بالصومال، وفى مُقدمتهم نائب وزير الأمن الداخلى، ومفوض عام الشرطة الصومالية، وقائد شرطة إقليم بنادر التابع له العاصمة الصومالية مقديشو، وقائد شرطة المطار، ومدير عام وزارة الأمن الداخلي، فضلاً عن العميد أحمد رشاد، الخبير المصرى المنتدب من وزارة الداخلية المصرية لدعم أكاديمية الشرطة الصومالية.

وأكدت وزارة الخارجية فى بيان صحفى لها، اليوم الخميس، أن المساعدات تأتى فى إطار الجهود المصرية الداعمة للصومال الشقيق، وتعزيزاً للتعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات، ومن بينها المجال الأمنى عبر تطوير وبناء قدرات الشرطة الصومالية.

هذا، وأعرب المسئولون الصوماليون عن شكرهم وامتنانهم لما تقدمه مصر من مساعدات للصومال فى مختلف المجالات، وخاصة فى القطاع الأمنى، بما يُسهم فى تعزيز القدرات الصومالية فى مواجهة التحديات المُختلفة.

فيما أكد السفير نصر على التزام مصر بدعم الشعب الصومالى الشقيق في جهوده ذات الصلة بإعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية، مشيراً إلى تعدد أوجه الدعم المصرى إلى الصومال، ومنها مجال التعليم على سبيل المثال سواء من خلال المدارس المصرية الموجودة في الصومال والبعثة التعليمية المصرية، أو عبر المعهد التابع للأزهر الشريف، فضلاً عن دورات بناء القدرات والمنح التعليمية المُقدمة من الجامعات والمعاهد المصرية.

 


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