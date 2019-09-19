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تراجع بورصة دبى بنسبة 0.14% بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:29 م
تراجع بورصة دبى بنسبة 0.14% بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% خاسراً 3.87 نقطة ليغلق عند مستوى 2819.69 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 310.7 مليون سهم محققة ما قيمته 522.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 3580 صفقة لـ34 سهما، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 22 سهماً، واستقرت 3 أسهم.
 
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.70%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.59%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.40%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.79%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.74%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 2.01%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.06%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.58%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.42%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 5.63%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.83%.
 

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