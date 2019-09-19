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تداول 23 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الخميس، 19 سبتمبر 2019 10:29 ص
تداول 23 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء شرق بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى" أن إجمالى حركة السفن اليوم الخميس 23 سفينة.

 

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وغادر الميناء 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

 

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين، كما يتواجد على أرصفة الميناء سفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة.

 

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

 

 

 

 

 

 


بورسعيد

موانى بورسعيد

قناه السويس

ميناء غرب بورسعيد

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