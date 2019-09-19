تجديد حبس 7 متهمين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر الأخبار الكاذبة

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار شعبان الشامى، تجديد حبس 7 متهمين فى القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات.

وخلال نظر جلسة التجديد طالب دفاع المتهمين استمرار إخلاء سبيل المتهمين بتدابير احترازية، أو باى ضمان تراه المحكمه.

وأسندت نيابة أمن الدولة إلى المتهم بالقضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى إرهابية جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ونشر أخبار كاذبة ضد الدولة ومؤسساتها، والتحريض على العنف، نشر أخبار كاذبة عن البلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية.