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تجديد حبس متهمتين لمشاركتهما جماعة إرهابية 45 يوما

الخميس، 19 سبتمبر 2019 04:49 م
تجديد حبس متهمتين لمشاركتهما جماعة إرهابية 45 يوما محكمة-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي و إيهاب المهندس

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قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، قبول استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على قرار محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيل  المتهمتين، بتدابير احترازية احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة في اتهامهما بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف احكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، وقررت المحكمة تجديد حبس المتهمتين 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية.
 
المتهمتان الصادر بحقهم القرار السابق من محكمة جنايات القاهرة المختصة بنظر قضايا الإرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي،  كلامن : رشا عبد الرحمن، وعبير الصفتي، ومن المقرر نظر الاستئناف أمام الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي.
 
وجهت النيابة للمتهمتين في القضية 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
 
 

اخلاء سبيل متهمتين

محكمة الجنايات

نيابة أمن الدولة

نشر أخبار كاذبة

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