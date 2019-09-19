تجديد حبس خادمة بتهمة سرقة 60 ألف جنيه من مخدومتها بالقطامية 15 يوماً

كتب أحمد حسنى

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس خادمة لاتهامها بسرقة 60 ألف جنيه، من شقة مخدومتها بالقطامية، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على خادمة لسرقتها مبلغ مالى من شقة مخدومتها بمنطقة القطامية.

ترجع الواقعة، بورود بلاغ لقسم شرطة القطامية، من "ع. ح" تفيد بسرقة 60 ألف جنيه من داخل شقتها بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ "، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة تبين بأن خادمتها "م. و" وراء ارتكاب واقعة السرقة، وبسؤالها اعترفت بسرقتها مبلغ مالى بتحريض من "و. ع" جار ضبطه، وأرشدت عن مكان جزء من المبلغ المسروق.