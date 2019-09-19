بعد استهدافها "أرامكو"..تعرف على صواريخ كروز المستخدمة فى الاعتداء على المملكة

كتب : أحمد جمعة

لم يكن الهجوم الإرهابى التخريبى على معملين تابعين لشركة "أرامكو" فى محافظة بقيق وهجرة خريص فى السعودية الأول فى حلقة استهداف البنية التحتية للمملكة، وتسبب القصف بواسطة صواريخ كروز موجهة وطائرات مسيرة فى وقف عملية الضخ.

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد تركى المالكى، الأربعاء، إن نوعية الأسلحة التى استهدفت المنشأتين، وقال إنها "25 قطعة مقاتلة إيرانية: 7 صواريخ كروز من نوع يا على، و18 طائرة مسيرة من نوع دلتا وينج".

ويعد "يا على" صاروخ كروز كشفت عنه إيران فى مايو 2014، ويعتبر أول صاروخ برى ينتجه الحرس الثورى الإيرانى بمدى 700 كيلو متر.

يمكن أن يطلق الصاروخ حسب المسؤولين الإيرانيين من منصات أرضية وساحلية وسفن وطائرات مقاتلة، وهو قادر على حمل رؤوس حربية بوزن 200 كيلو جرام.

وقال نائب وزير الدفاع الإيرانى محمد إسلامى فى فبراير 2015 إنه يمكن إطلاق الصاروخ من طائرات مقاتلة من طراز ميراج فقط، لكن الآن يمكن إطلاقه من كل طائرات إيران المقاتلة.

وفقاً لشركة "Janes defence" المتخصصة فى التكنولوجيا العسكرية، فإن "يا على" يحتوى على محرك نفاث من نوع "Toloue-4 turbojet".

وحالياً تعمل إيران على تطوير نسخ جديدة من هذا الصاروخ.

وتقول إيران إن صاروخ "يا على" نقلة فى إنجازات القوات الجو فضائية بعد ما كانت صواريخ كروز الإيرانية لا تتعدى فى الأقصى 300 كيلو متر.