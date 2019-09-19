سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 05:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

بعد استهدافها "أرامكو"..تعرف على صواريخ كروز المستخدمة فى الاعتداء على المملكة

الخميس، 19 سبتمبر 2019 04:16 م
بعد استهدافها "أرامكو"..تعرف على صواريخ كروز المستخدمة فى الاعتداء على المملكة صواريخ كروز وبقايا طائرات مسيرة استخدمت في الهجوم على أرامكو
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لم يكن الهجوم الإرهابى التخريبى على معملين تابعين لشركة "أرامكو" فى محافظة بقيق وهجرة خريص فى السعودية الأول فى حلقة استهداف البنية التحتية للمملكة، وتسبب القصف بواسطة صواريخ كروز موجهة وطائرات مسيرة فى وقف عملية الضخ.

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد تركى المالكى، الأربعاء، إن نوعية الأسلحة التى استهدفت المنشأتين، وقال إنها "25 قطعة مقاتلة إيرانية: 7 صواريخ كروز من نوع يا على، و18 طائرة مسيرة من نوع دلتا وينج".

ويعد "يا على" صاروخ كروز كشفت عنه إيران فى مايو 2014، ويعتبر أول صاروخ برى ينتجه الحرس الثورى الإيرانى بمدى 700 كيلو متر.

يمكن أن يطلق الصاروخ حسب المسؤولين الإيرانيين من منصات أرضية وساحلية وسفن وطائرات مقاتلة، وهو قادر على حمل رؤوس حربية بوزن 200 كيلو جرام.

وقال نائب وزير الدفاع الإيرانى محمد إسلامى فى فبراير 2015 إنه يمكن إطلاق الصاروخ من طائرات مقاتلة من طراز ميراج فقط، لكن الآن يمكن إطلاقه من كل طائرات إيران المقاتلة.

وفقاً لشركة "Janes defence" المتخصصة فى التكنولوجيا العسكرية، فإن "يا على" يحتوى على محرك نفاث من نوع "Toloue-4 turbojet".

وحالياً تعمل إيران على تطوير نسخ جديدة من هذا الصاروخ.

وتقول إيران إن صاروخ "يا على" نقلة فى إنجازات القوات الجو فضائية بعد ما كانت صواريخ كروز الإيرانية لا تتعدى فى الأقصى 300 كيلو متر.


ارامكو

صواريخ كروز

ايران

السعوديه

معامل ارامكو

معلومات عن كروز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسمياً.. حسام البدرى مديراً فنياً لمنتخب مصر

رسمياً.. حسام البدرى مديراً فنياً لمنتخب مصر

إيهاب جلال يعتذر رسميا عن تدريب منتخب مصر

إيهاب جلال يعتذر رسميا عن تدريب منتخب مصر

إخوان كاذبون ..أبالسة الجماعة يفبركون فيديو عن مظاهرات للمصريين وينسبونه لـ" فيتو"

إخوان كاذبون ..أبالسة الجماعة يفبركون فيديو عن مظاهرات للمصريين وينسبونه لـ" فيتو"

صراع الثنائيات يشعل "سوبر" الأهلى والزمالك.. ميتشوvs فايلر "سنة أولى قمة".. صلاح ومصطفى يتنافسان على مهاجم مصر.. الشناوى وعواد بمنافسة خاصة.. السولية وساسى من يحسم معركة الوسط.. والنقاز ومعلول فى مبارزة تونسية

صراع الثنائيات يشعل "سوبر" الأهلى والزمالك.. ميتشوvs فايلر "سنة أولى قمة".. صلاح ومصطفى يتنافسان على مهاجم مصر.. الشناوى وعواد بمنافسة خاصة.. السولية وساسى من يحسم معركة الوسط.. والنقاز ومعلول فى مبارزة تونسية

الحكومة: 213069 طلب تقنين أراضى حتى سبتمبر الجارى

الحكومة: 213069 طلب تقنين أراضى حتى سبتمبر الجارى

آسيوية تترك ابنها فى دبى وتهرب.. تعرف على قصة "الطفل الضائع"

آسيوية تترك ابنها فى دبى وتهرب.. تعرف على قصة "الطفل الضائع"

س و ج.. هل يوافق المصرى على رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب؟

س و ج.. هل يوافق المصرى على رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب؟

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى السوبر المحلي

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى السوبر المحلي

وزارة الاستثمار تشيد باختيار "راند ميرشانت" لمصر كأفضل دولة للاستثمار بأفريقيا

وزارة الاستثمار تشيد باختيار "راند ميرشانت" لمصر كأفضل دولة للاستثمار بأفريقيا

شاهد.. أعمال الأحياء السكنية R3 وr5 وحى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية

شاهد.. أعمال الأحياء السكنية R3 وr5 وحى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية

الحكومة: إطلاق برنامج ضخم لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج

الحكومة: إطلاق برنامج ضخم لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج

رئيس الوزراء: تعميم منظومة "كارت الفلاح" بالمحافظات بنهاية عام 2020

رئيس الوزراء: تعميم منظومة "كارت الفلاح" بالمحافظات بنهاية عام 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة