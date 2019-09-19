انقطاع الكهرباء بمناطق فى الأقصر لإطلاق التيار الكهربائى بالكابلات الجديدة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن قطاع توزيع الكهرباء بمحافظة الأقصر، أنه سيتم بدءاً من اليوم الخميس، إجراء أعمال إطلاق التيار الكهربائى فى الكابلات الجديدة التى تم تركيبها ضمن أعمال الخطة الطموحة لإحلال وتدعيم لوحتى توزيع العوامية والفندقية ضمن أعمال تطوير كورنيش نهر النيل بمدينة الأقصر.

وأضاف قطاع توزيع كهرباء الأقصر – فى بيان صحفى – أنه ضمن تلك الأعمال سيتم البدء فى القيام بأعمال المناورات اللازمة والتى سينتج عنها انقطاع للتيار الكهربى فى عدد من المناطق على مستوى المدينة، وسيكون هذا الانقطاع غالباً فى توقيت الصباح والظهيرة وفى نهاية اليوم، مؤكدا أنهم سيكونوا حريصين على أن يكون زمن الفصل فى أقل وقت ممكن وستتكرر هذه العملية خلال الفترة المقبلة حتى انتهاء الأعمال للاطمئنان على أعمال توصيل التيار الكهربائى بالكابلات الجديدة.

وفى نفس السياق أعلن قطاع توزيع الكهرباء بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، أنه سوف يتم انقطاع الكهرباء فى نطاق الوحدة المحلية وذلك لإجراء أعمال الصيانة لعدد من المحولات الخاصة بالمدينة، وذلك فى قرى:- "النمسا والقرايا والمساوية" يوم السبت المقبل من الساعة 5 صباحاً حتى الساعة 9 صباحاً.

وكان قد كشف العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه تمت متابعة أعمال التطوير بكورنيش النيل وتم التنفيذ بها بنسبة 80% بالقطاع الأول والثاني، والتى تبدأ من بنك الإسكندرية وصولا حتى منطقة مرحباً، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة الإهتمام بجميع المجالات الخدمية والمتضمنة أعمال تطوير كورنيش النيل وامتداد شارع المدينة المنورة بالأقصر، مضيفاً أنه جارى إستكمال الأعمال بالقطاع الثالث على قدم وساق، وسيتم الإلتزام بالفترة الزمنية المحددة من إنتهاء الأعمال بالمراحل الثلاث، حتى أول أكتوبر 2019، موضحاً أنه يقوم بمتابعة وتوجية رئاسة حى جنوب، بقيادة حسن خليدى رئيس الحى، لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى وجانبى الطريق بامتداد شارع المدينة المنورة.