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الين يرتفع بعد إبقاء الفائدة اليابانية والدولار يتعثر عقب قرار المركزى

الخميس، 19 سبتمبر 2019 10:54 ص
الين يرتفع بعد إبقاء الفائدة اليابانية والدولار يتعثر عقب قرار المركزى الين الياباني
رويترز

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ارتفع الين الياباني اليوم الخميس، بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما يواجه الدولار صعوبة في الصعود بعد أن قدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إشارات متباينة بشأن مسار التيسير في المستقبل.

ومن ناحية أخرى، تتركز الأنظار على الكرونة النرويجية في الوقت الذي يجتمع فيه البنك المركزي في النرويج إذ تشير التوقعات إلى أنه سيرفع الفائدة، بينما يعلن بنك انجلترا المركزي عن قراره بخصوص السياسة في وقت لاحق في ظل استمرار الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وزادت العملة اليابانية إلى 107.79 ين للدولار، قبل أن تقلص مكاسبها لترتفع 0.4 % إلى 108.06 ين.

وتراجع الدولار قليلا مقابل سلة من العملات، إذ يواجه صعوبة في الارتفاع على الرغم من تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نبرة أكثر ميلا إلى التشديد النقدي عن المتوقع في اجتماعه أمس الأربعاء.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، اليوم 0.1 % إلى 98.481، بينما انخفضت العملة الأمريكية مقابل اليورو 0.1 % إلى 1.1037 دولار لليورو.

وشهد الدولار الأسترالي أسوأ أداء يومي في شهر بعد أن زادت توقعات إقدام البنك المركزى على مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة عقب وصول معدل البطالة إلى أعلى مستوى في عام.

ونزل الدولار الأسترالي 0.7% إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 0.6782 دولار أمريكي.

واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.2468 دولار، ومن المقرر أن تصدر مبيعات التجزئة البريطانية، وأن يعلن بنك انجلترا قراره بشأن السياسات.


الين الياباني

بنك اليابان المركزي

الدولار

الاتحاد الاوروبى

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