الهجرة تتواصل مع عدد من المصريين المقيمين بالسعودية ضمن مبادرة "اسال واقترح لايف"

بدأت وزارة الهجرة، أول لقاءات الفيديوكونفرانس خلال مبادرة "اسأل واقترح لايف"، مع عدد من أبناء مصر بالخارج المقيمين في المملكة العربية السعودية.

وفي بداية الفيديو كونفرانس، أكدت وزارة الهجرة أن فكرة مبادرة "اسال واقترح لايف" جاءت لمزيد من التواصل مع المصريين بالخارج لكي نقدم الخدمة المرجوة لهم، وقدمت التحية للسفارة المصرية في الرياض والقنصلية المصرية فى جدة، معربة عن سعادتها بأول فيديو كونفرانس مع المصريين بالخارج من خلال المبادرة.

من جانبه، أعرب "محمود المهدي" من محافظة الدقهلية، والمقيم بمنطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية، عن سعادته بهذا التواصل ودور وزيرة الهجرة في ربط المصريين بالخارج بوطنهم، مشيرا إلى أن أزمة اعتماد اختبارات أبنائنا في الخارج بمنطقة الجوف تم حلها، مقدما الشكر للوزارة لتدخلها وحل الأزمة، حيث إنه تم اختبار 330 طالبًا العام الماضى وكانت نسبة النجاح 100%.

وأضاف "محمود المهدى" أن منطقة الجوف يقيم بها ما يقرب من 30 ألف مصري، مطالبًا وزيرة الهجرة بالتدخل لحل أزمة المصري "أحمد الدمنهوري" فهو مريض بالسرطان ومحتجز بالمستشفى وجواز سفره منتهى الصلاحية ويريد العودة إلى مصر لاستكمال علاجه، ولكن نظرًا لانتهاء صلاحية جواز سفره لم يستطع الحجز والعودة، مضيفًا أن المشكلة تكمن فى بُعد السفارة عن منطقة الجوف فى شمال المملكة، حيث إنه يشترط حضوره للسفارة لاستخراج الوثيقة البديلة للجواز المنتهى لحين تجديد جواز سفره، وهو ما كان صعب تحقيقه نظرًا لأنه يرقد بالمستشفى.

من جانبها، فقد تعهدت وزارة الهجرة بالتواصل مع السفارة والقنصلية المصرية لاستخراج الوثيقة للمواطن المصرى أحمد الدمنهورى، حتى يتمكن من السفر والعودة إلى مصر لاستكمال علاجه.

من ناحيته، قال "سعيد توفيق" من محافظة الشرقية، والمقيم بمنطقة عرعر الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية، أن عدد المصريين بمنطقة عرعر 30 ألف مصرى تقريبا ولكن نظرا لأن المنطقة يقام بها العديد من المشروعات فإن الكثير من المصريين يتوافدون مع شركاتهم العاملين بها، التى تنفذ تلك المشروعات، وبالتالى يقيمون في منطقة عرعر حتى انتهاء تلك المشروعات مما يؤدي لارتفاع عدد الجالية المصرية بالمنطقة.

وطالب توفيق وزارة الهجرة بزيادة زيارات ممثلى السفارة المصرية لمنطقة عرعر، حيث إنه مقرر للمنطقة زيارتين سنويًا لأنها تبعد مئات الكيلومترات عن العاصمة الرياض، ونظرًا لعدد الجالية المصرية الكبير بعرعر، فإن الزيارتين سنويا أمر غير كاف لقضاء مصالح المصريين المقيمين بالمنطقة، مطالبًا أيضًا بزيارة المستشار العمالى لهم.

وفي نفس اللقاء، طالب "جابر إسماعيل" المقيم بمنطقة حفر الباطن بالمملكة، بعقد لجنة اختبارات لأبنائهم بالمنطقة، مقدما الشكر لوزارة الهجرة على هذا التواصل وسعيها الدائم لربط المصريين بوطنهم الأم.

وفى ختام الفيديو كونفرانس، تعهدت وزارة الهجرة بأن الزيارة المقبلة لها بالمملكة العربية السعودية ستكون لتلك المناطق الشمالية البعيدة عن السفارة والقنصلية، وسيرافقها البعثة الدبلوماسية والمستشار العمالى للتعرف على احتياجات المصريين وقضاء مصالحهم.