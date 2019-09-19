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النيابة تطلب تحريات المباحث فى وفاة طفل داخل بالوعة بالسلام

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:54 م
النيابة تطلب تحريات المباحث فى وفاة طفل داخل بالوعة بالسلام وفاة طفل سقط غى بالوعة بالسلام-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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طلبت نيابة السلام، تحريات المباحث فى واقعة سقوط طفل ووفاته، داخل بالوعة صرف صحى فى منطقة السلام.
 
وقررت النيابة استدعاء كل من رئيس حي السلام، ومدير إدارة المرافق، ومدير إدارة المتابعة ومدير إدارة الطرق، ومدير إدارة الإنارة بحى السلام، بالإضافة لاستدعاء مدير هيئة الصرف الصحى بمحافظة القاهرة، لسماع أقوالهم حول الواقعة وبيان مسئوليتهم حول وفاة الطفل والمتسبب فيها.
 
وكشفت التحريات الأولية، أن الطفل يدعى "كمال أسامة"، 10 سنوات، وسقط داخل البالوعة أثناء شراء بعض متعلقات الدراسة الخاصة به، نتيجة عدم وجود أعمدة إنارة.
 
وانتقل فريق من نيابة السلام، لموقع الحادث لمعاينة أسباب الواقعة، والوقوف على ملابسات الحادث.
 
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطاراً من قسم شرطة السلام، مفادها ورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها سقوط طفل يدعى "كمال أسامة"، 10سنوات، داخل بالوعة بمنطقة الشارع الجديد دائرة القسم.
 
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة العقيد محمد دويدار، مفتش مباحث السلام، لمحل الواقعة، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية، وفرق الإنقاذ، وجار تكثيف الجهود لانتشالة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
 
 
 
 

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