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النيابة تأمر بإعدام 480 كيلو لحوم فاسدة فى البسايتن

الخميس، 19 سبتمبر 2019 11:24 ص
النيابة تأمر بإعدام 480 كيلو لحوم فاسدة فى البسايتن لحوم فاسدة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة البساتين، بحجز  صاحب ثلاجة بحوزته 480 كيلو لحوم فاسدة ، 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث ،كما امرت النيابة بإعدام المضبوطات من اللحوم الفاسدة .

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من ضباط إدارة مباحث التموين ، بضبط"السيد.ع. ا" 40 سنة صاحب ثلاجة لحفظ المجمدات بمنطقة البساتين، وعثر على كميات كبيرة من المواد الغذائية  " لحوم مجمدة ، دهون " منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي  ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها وهى 280  كيلو لحوم مجمدة و200  كيلو دهون ، ((وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها)).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 

 


مباحث القاهرة

لحوم فاسدة

البساتين

مجمدات لحوم

لحوم غير صالحة

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