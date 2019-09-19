النيابة تأمر بإعدام 480 كيلو لحوم فاسدة فى البسايتن

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة البساتين، بحجز صاحب ثلاجة بحوزته 480 كيلو لحوم فاسدة ، 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث ،كما امرت النيابة بإعدام المضبوطات من اللحوم الفاسدة .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من ضباط إدارة مباحث التموين ، بضبط"السيد.ع. ا" 40 سنة صاحب ثلاجة لحفظ المجمدات بمنطقة البساتين، وعثر على كميات كبيرة من المواد الغذائية " لحوم مجمدة ، دهون " منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها وهى 280 كيلو لحوم مجمدة و200 كيلو دهون ، ((وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها)).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.