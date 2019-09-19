الكونجرس الأمريكى يزيح الستار عن الميدالية الذهبية للرئيس الراحل أنور السادات

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد وقع العام الماضى قانونا لتكريم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده، وذلك بعد أن مرر الكونجرس الأمريكى مشروع القانون الذى يمنح السادات "ميدالية الكونجرس الذهبية" بعد وفاته، اعترافاً بإنجازاته وإسهاماته من أجل السلام فى الشرق الأوسط.
وتعد "ميدالية الكونجرس الذهبية" أعلى درجة تكريم يمكن للكونجرس منحها لأى شخص على الإطلاق، وواحدة من أرفع الجوائز المدنية في الولايات المتحدة إلى جانب وسام الحرية الرئاسى؛ ويشترط الحصول عليها أن يكون الشخص المرشح لها حقق إنجازا أثر على العالم والتاريخ والثقافة الأمريكية نفسها بحيث يتم منح الميدالية الذهبية بعد سنوات طويلة من الإنجاز نفسه كنوع من تأكيد مدى أهمية هذا الإنجاز ومدى استمرارية تأثيره فى العالم.
والرئيس الراحل السادات هو أول شخصية عربية تحصل على هذه الجائزة وثانى شخصية أفريقية بعد الزعيم الجنوب أفريقى نيلسون مانديلا والذى حصل عليها عام 1998.
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