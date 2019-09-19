الكنيسة: أسقف نجع حمادى يعانى آلاما بعموده الفقرى ويجرى فحوصات

كتبت سارة علام

أكد القس بولس حليم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية، أن الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى، عانى آلامًا مبرحة بالعمود الفقرى، وبناء على توصية الأطباء فإنه يخضع لبعض الفحوصات الطبية مما تطلب إقامته بالمستشفى لإتمام ذلك



وقال المتحدث الرسمى فى بيان نشرته الكنيسة اليوم، إن الأسقف سيعود إلى مقر المطرانية فور الانتهاء من تلك الفحوصات الطبية.



كان الأنبا كيرلس قد زار البابا تواضروس فى الكاتدرائية يناير الماضى ليطمأنع على صحته وزار الأنبا كيرلس، يرافقه الأنبا رويس قداسة، البابا تواضروس الثانى بالمقر البابوى بالعباسية، عقب اجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان ونيل البركة.



يذكر أن الأنبا كيرلس أسقف مطرانية الأقباط الأرثوذكس بنجع حمادي وأبو تشت وتوابعهما، تعرض لوعكة صحية في يناير الماضي أجرى على أثرها بعض الفحوصات الطبية على العمود الفقري حيث كان يعاني بعض الألم فيه، ويعد الأنبا كيرلس أحد أقدم وأكبر أساقفة الصعيد والذي تم تجليسه على كرسي الإيبارشية منذ 40 عاما.







