القضاء الفرنسى يصادق على حكمه ويرفض مزاعم beIN ضد عرب سات

كتب محمد جمال

قضت محكمة فرنسية أخرى مستقلة بصحة الحكم السابق الصادر لصالح منظمة الاتصالات الفضائية العربية (عرب سات) الرافض لمزاعم شبكة beIN SPORTS القطرية ضد المنظمة وفرضه تعويضات مالية غير مسبوقة لصالح عرب سات ضد بى إن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأعلنت عرب سات فى بيانٍ لها، عن ترحيبها بحكم القضاء الفرنسى الرافض لمزاعم الشبكة القطرية، والذى يكشف تهاوى الادعاءات الباطلة التى حاولت بى إن ترويجها ضد المنظمة.



وأوضحت منظمة الاتصالات الفضائية العربية (عرب سات) أنها تلقت التعويضات المالية من (شبكة beIN SPORTS )، وهو ما اعتبرته تأكيدًا لعدم صحة مزاعم الطرف المدعى فى القضية، وسلامة موقف عرب سات من الاتهامات الزائفة والباطلة، بعد أن رفضت محكمة فرنسية مستقلة أخرى طلب استئناف وتعديل الحكم السابق.



وأعربت عرب سات عن رفضها المطلق وأسفها الشديد للبيانات المتعجلة الصادرة عن الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) والاتحادات الأخرى، وما تضمنته من ترديد وصفته بالمعيب لكذب وادعاءات شبكة بى إن.



وطبقًا لبيان عرب سات، فقد أعربت عن شديد استغرابها لمواصلة تلك الاتحادات الدولية، العمل مع شبكة (beIN SPORTS) وبعض مسؤوليها الغارقين فى اتهامات الرشوة وغسل الأموال والتى يخضع سجلها القانونى للتحقيقات فى عدة دول، فى وقت يفترض على تلك الاتحادات أن تنأى بنفسها عن الشبهات وعدم التعامل معها.



وحذرت منظمة الاتصالات الفضائية العربية من خطورة التعاطى مع البيانات الإعلامية والتقارير غير الدقيقة التى لا ترقى إلى مستوى الأحكام القضائية النهائية كالتى صدرت لصالحها، مؤكدة أنها لم ولن تدخل فى أية حروب إعلامية مع أى جهة بهذا الخصوص، من منطلق إيمانها بروح وسيادة القانون.