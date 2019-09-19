القبض على 3 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة وسلاح فى حملة أمنية بالغربية

الغربية محمد طارق

شن ضباط مباحث قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية، حملة أمنية مكبرة تمكنوا من خلالها ضبط 3 عناصر إجرامية خطرة تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة بمختلف أنواعها، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة وأسلحة بيضاء .

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتمكن الرائد يوسف الجندى رئيس مباحث قسم شرطة أول طنطا والقوة المرافقة له، من ضبط كلا من " م ر م ا" وشهرته محمد النص 37 سنة عاطل ومقيم ترعة الشيتي أول طنطا وبحوزته 26 قطع حشيش بقصد الاتجار، مبلغ مالى حصيلة البيع ، " م ي م ر " 31 سنة عاطل ومقيم العجيزى وبحوزته 38 لفافة هيروين ، سلاح ابيض " مطواة " بقصد البلطجة ، مبلغ مالى حصيلة البيع ، هاتف محمول .

كما تمكنت الحملة من ضبط " م ا م م" وشهرته حمادة عشة 28 سنة عاطل ومقيم ترعة الشيتي وبحوزته 37 لفافه هيروين ، سلاح أبيض " مطواة " بقصد البلطجة ، مبلغ مالى حصيلة البيع، هاتف محمول .

تم نقل المتهمين لديوان القسم وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات لغرض الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولى التحقيق .