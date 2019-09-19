سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 03:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تؤكد أهمية دور المرأة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:51 م
الصين تؤكد أهمية دور المرأة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد رئيس الصين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 أكدت الصين اليوم الخميس أنها تولي أهمية كبيرة لدور المرأة في تنمية البلاد الاقتصادية والاجتماعية، وأن دعم التطوير الشامل للمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين يمثلان عنصرين مهمين في النظام الاشتراكي ذي الخصائص الصينية.
 
جاء ذلك في كتاب أبيض (وثيقة رسمية) أصدرها مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) اليوم الخميس تحت عنوان "المساواة والتنمية والمشاركة: تقدم قضية المرأة خلال 70 عاما منذ تأسيس الصين الجديدة".
 
وذكر مجلس الوزراء الصيني أن البلاد أصدرت قوانين وتشريعات، من بينها: قانون العمل وقانون تشجيع التوظيف وقانون عقود العمل وقانون حول التعاقد بشأن الأراضي الريفية، لحماية حقوق ومصالح المرأة الاقتصادية بشكل كامل، وبخاصة الحق في التوظيف المتساوي وضمان حصول الرجل والمرأة على أجور متساوية في العمل والقضاء على التمييز الجنسي في التوظيف.
 
وأضاف المجلس أن المرأة تمثل حوالي 40% من القوة العاملة، و55% من السكان الذين يديرون أعمالا عبر الإنترنت.
 

الصين

التطوير الشامل للمرأة

النظام الاشتراكي

المرأة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
آسيوية تترك ابنها فى دبى وتهرب.. تعرف على قصة "الطفل الضائع"

آسيوية تترك ابنها فى دبى وتهرب.. تعرف على قصة "الطفل الضائع"

س و ج.. هل يوافق المصرى على رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب؟

س و ج.. هل يوافق المصرى على رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب؟

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى السوبر المحلي

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى السوبر المحلي

وزارة الاستثمار تشيد باختيار "راند ميرشانت" لمصر كأفضل دولة للاستثمار بأفريقيا

وزارة الاستثمار تشيد باختيار "راند ميرشانت" لمصر كأفضل دولة للاستثمار بأفريقيا

شاهد.. أعمال الأحياء السكنية R3 وr5 وحى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية

شاهد.. أعمال الأحياء السكنية R3 وr5 وحى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية

الحكومة: إطلاق برنامج ضخم لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج

الحكومة: إطلاق برنامج ضخم لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج

رئيس الوزراء: تعميم منظومة "كارت الفلاح" بالمحافظات بنهاية عام 2020

رئيس الوزراء: تعميم منظومة "كارت الفلاح" بالمحافظات بنهاية عام 2020

وزارة الخارجية تدعو المواطنين المصريين في الأردن لتصويب وتقنين أوضاعهم

وزارة الخارجية تدعو المواطنين المصريين في الأردن لتصويب وتقنين أوضاعهم

أكرم حسنى يقدم أغنية "سيما" فى افتتاح مهرجان الجونة

أكرم حسنى يقدم أغنية "سيما" فى افتتاح مهرجان الجونة

الحكومة: سلسلة اجتماعات مرتقبة لمجلس المحافظين.. وبورسعيد نقطة الانطلاق

الحكومة: سلسلة اجتماعات مرتقبة لمجلس المحافظين.. وبورسعيد نقطة الانطلاق

تفاصيل خطف ربة منزل من توك توك واغتصابها بالشرقية

تفاصيل خطف ربة منزل من توك توك واغتصابها بالشرقية

موجز 1 ظهرا .. بدء الدراسة بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

موجز 1 ظهرا .. بدء الدراسة بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة