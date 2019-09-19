الصين تؤكد أهمية دور المرأة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد

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أكدت الصين اليوم الخميس أنها تولي أهمية كبيرة لدور المرأة في تنمية البلاد الاقتصادية والاجتماعية، وأن دعم التطوير الشامل للمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين يمثلان عنصرين مهمين في النظام الاشتراكي ذي الخصائص الصينية.

جاء ذلك في كتاب أبيض (وثيقة رسمية) أصدرها مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) اليوم الخميس تحت عنوان "المساواة والتنمية والمشاركة: تقدم قضية المرأة خلال 70 عاما منذ تأسيس الصين الجديدة".

وذكر مجلس الوزراء الصيني أن البلاد أصدرت قوانين وتشريعات، من بينها: قانون العمل وقانون تشجيع التوظيف وقانون عقود العمل وقانون حول التعاقد بشأن الأراضي الريفية، لحماية حقوق ومصالح المرأة الاقتصادية بشكل كامل، وبخاصة الحق في التوظيف المتساوي وضمان حصول الرجل والمرأة على أجور متساوية في العمل والقضاء على التمييز الجنسي في التوظيف.

وأضاف المجلس أن المرأة تمثل حوالي 40% من القوة العاملة، و55% من السكان الذين يديرون أعمالا عبر الإنترنت.