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السودان واليابان يبحثان التعاون فى مجال الرى

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:00 ص
السودان واليابان يبحثان التعاون فى مجال الرى لقاء وزير الرى السودانى مع ممثل الوكالة اليابانية
الخرطوم /أ ش أ/

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بحث ياسر عباس، وزير الرى والموارد المائية السودانى، مع ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولى بالسودان، ماربكو فوركاما، العلاقات الثنائية والدعم الفنى الذى تقدمه الحكومة اليابانية للسودان، فى مجالات محطات مياه الشرب، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، ومشروعات الرى.

وناقش الاجتماع استدامة الدعم اليابانى للسودان، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية.

واتفق الجانبان على عقد لقاء موسع قريبا، بين الخبراء اليابانيين فى مجالات المياه والرى، مع نظرائهم السودانيين لبحث سبل التعاون فى المستقبل.

 


السودان

اليابان

وزارة الرى

وزارة الرى والموارد المائية

الوكالة اليابانية

الوزير ياسر عباس

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