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السجن من 5 لـ 10 سنوات على 20 متهما بعنف المنيا

الخميس، 19 سبتمبر 2019 05:51 م
السجن من 5 لـ 10 سنوات على 20 متهما بعنف المنيا محكمة - أرشيفية
كتب فريق المحافظات

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أصدرت اليوم الخميس المحكمة المختصة، المنعقدة بمحافظة أسيوط، حكما بالسجن ما بين 5 و10 سنوات لـ 20 متهما حضوريا، لتورطهم فى إرتكاب أعمال عنف وشغب واقتحام وحرق أقسام شرطة ومؤسسات ومصالح حكومية فى محافظة المنيا، تزامنا مع فض اعتصام رابعة والنهضة فى عام 2013.

قال مصدر قانونى، إن الحكم شمل معاقبة 7 متهمين حضوريا بالسجن 10 سنوات، فى قضية اقتحام كمين نقطة دلجا بمركز ديرمواس وقسم شرطة مركز ملوى، فى جنوب محافظة المنيا، صيف عام 2013 .

كما عاقبت المحكمة ذاتها 11 متهما بحرق وحدة المرور ومجلس المدينة ومدرسة قبطية بمدينة ملوى جنوب المحافظة، بالسجن 7 سنوات حضوريا، وعاقبت متهمين اثنين بالسجن 5 و7 سنوات فى أحداث تظاهر وشغب بمركز سمالوط.

وكانت المحكمة قضت بمعاقبة العشرات بالسجن المؤبد غيابيا خلال عامى 2016 و2017 من بينهم المدانين، الذين جرى إلقاء القبض عليهم خلال فترات متفاوتة، وأعٌيدت إجراءات محاكمتهم أمام الدائرة التى أصدرت حكم اليوم.

 

 


محافظة المنيا

أخبار المنيا

السجن

فض رابعه

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