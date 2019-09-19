الزراعة تبحث مع الوكالة الألمانية دعم قدرات صغار المزارعين فى 4 محافظات

بحثت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مع وفد من الوكالة الألمانية للتنمية (GIZ) سبل التعاون فى المجال الزراعى، خاصة دعم صغار المزارعين فيما يتعلق بمشروع الابتكارات الزراعية فى مصر وآليات تنفيذ المشروع فى المناطق المخصصة لذلك وهى (بنى سويف – المنيا – قنا – الأقصر) فى مجال محاصيل البطاطا والفاصوليا والنباتات الطبية.

وقالت وزارة الزراعة، إن هدف المشروع هو زيادة دعم قدرات صغار المزارعين واكتساب المهارات التسويقية على المستوى المحلى والدولي ودعم الابتكارات فى المجال الزراعى، وتم الاتفاق على بدء العمل وتنفيذ الأنشطة الخاصة بالمشروع في نهاية ديسمبر من العام الحالي، وقد وجهت وزارة الزراعة مركز البحوث الزراعية لمتابعة هذا المشروع بالدعم والخبرة الفنية حتى تكون هناك مخرجات جيدة خلال مدة تنفيذ المشروع.