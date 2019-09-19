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بعد التأكد من وجود شوائب مسرطنة..

التفتيش الصيدلى يكثف إجراءات جمع مستحضر "Recall" من الأسواق

الخميس، 19 سبتمبر 2019 05:25 م
التفتيش الصيدلى يكثف إجراءات جمع مستحضر "Recall" من الأسواق وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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كشف التفتيش الصيدلى بالإدارة المركزية للصيدلة، عن تكثيف الحملات التفتيشية على شركات التوزيع والصيدليات والمخازن لجمع مستحضر "Recall" بكل أشكاله وتركيزاته من الصيدليات، بعد تأكد وجود شوائب مسرطنة به.
 
وقال التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة، إنه تم إطلاق المفتشين فى جميع أنحاء الجمهورية، للتأكد من ضبط وتحريز كافة الأصناف والكميات الدوائية المتعلقة بمستحضرات تحمل الاسم العلمى "رانيتدين"، حيث تضمنت هذه التقارير العثور على شائبة بها من مواد النيتروسامين تسمى "NDEM" بمستويات منخفضة.  
 
ودعا التفتيش الصيدلى المرضى بالحصول على بدائل المادة الفعالة حرصا على صحة المرضى، وذلك من خلال الصيادلة والأطباء.
 
ويشار الى أن المنتجات التى تحمل المادة الفعالة وهى فوار رانى، رانيتيدين، رانتيدول، زانتاك، فارو رانتدين، أسيلوك،اسيلايت، رانيتاريجو، الرانتاز، اوسموران، رانتيبلوك، هيستاك، ابيرانت، رانيتاك، نورسيف، مجدين، ابيران، رايتيكيور، جاستبروكت.

 


الصحة

التفتيش الصيدلى

الصيادلة

الاطباء

المادة الفعالة

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