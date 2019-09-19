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التعليم العالى: بدء الدراسة بالجامعات فى موعدها السبت المقبل

الخميس، 19 سبتمبر 2019 02:31 م
التعليم العالى: بدء الدراسة بالجامعات فى موعدها السبت المقبل وزارة التعليم العالى
كتب وائل ربيعى

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أكدت وزارة التعليم والبحث العلمى أن بدء الدراسة بالجامعات والمعاهد للعام الدراسى الجديد 2019/2020 فى موعدها المحدد سلفا يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجارى.

وأضاف الوزارة، أنه لا صحة مطلقا للشائعات التى تنتشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل موعد بدء الدراسة بالجامعات والمعاهد، مؤكدة أن الوزارة والجامعات ملتزمة بالخريطة الدراسية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات من قبل.

وتابعت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الجامعات تستقبل طلابها بداية من يوم السبت المقبل وسط أجواء احتفالية خاصة بمناسبة انطلاق العام الدراسى الجديد واستقبال الطلاب الجدد وتعريفهم بالدراسة بالكليات المختلفة والأنشطة الطلابية التى تعرضها الكلية للمشاركة فيها.

 


التعليم العالى

الجامعات

العام الدراسى الجديد

بدء الدراسة

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