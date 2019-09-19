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التضامن: توفير الخدمات العلاجية لأكثر من 100 ألف مريض إدمان سنوياً مجانًا

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:26 م
التضامن: توفير الخدمات العلاجية لأكثر من 100 ألف مريض إدمان سنوياً مجانًا التعاون بين وزارة التضامن والمركز الوطنى للتأهيل بدولة الإمارات
كتب مدحت وهبة

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أكدت وزيرة التضامن الاجتماعىّ أنه من خلال التعاون مع المركز الوطنى  للتأهيل بدولة الإمارات العربية المتحدة نتطلع إلى إنشاء مركز علاجى جديد لمرضى الإدمان فى مصر، فى ضوء نجاح تجربة المركز الوطنى للتأهيل فى أبو ظبى الذى يشكل نموذجا يحتذى به فى المنطقة فى تقديم الخدمات العلاجية وفقاً للمعايير الدولية، بجانب  نقل الخبرة المصرية في إدارة الخط الساخن  لعلاج الإدمان للجانب الإماراتى، حيث أن هذه المنظومة قد وفرت خدمات العلاج و التأهيل لأكثر من 100 ألف مريض سنوياً مجانًا وفي سرية تامة من خلال 23  مركز علاجى فى 14 محافظة.
 
وعلى الصعيد الوقائى أشارت "الوزيرة" أنه سيتم  تبادل الخبرات مع الجانب الإماراتي في التوعية والوقاية، حيث تستند التجربة المصرية على الأدلة العلمية الخاضعة لقياس الأثر فى تنفيذ البرامج الوقائية التي تتبنى مكون المهارات الحياتية كآلية لتنمية قدرات النشء والشباب على مناهضة مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات، كذلك تطوير الأدوات التعليمية المناهضة لمشكلة المخدرات من خلال تضمين مناهج التعليم المختلفة في المرحلة قبل الجامعية مكوناً توعوياً مناهضاً لهذه المشكلة، كما نتطلع  أن يكون هذا التعاون نموذجاً لبناء المزيد من الشراكات البناءة علي مستوي الدول العربية للتصدي الجاد والعملي لقضية تعاطى وإدمان المواد المخدرة، كما تسعى الحكومة المصرية للوصول إلى خطة عمل عربية متكاملة في هذا المجال، وسيتم عرضه على مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب تمهيداً للوصول لجهد متكامل لمواجهة هذه القضية.
 
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين  صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة  التضامن   والمركز  الوطنى  للتأهيل بدولة الإمارات العربية المتحدة 
 

التضامن

الخدمات العلاجية

علاج مرضى الادمان

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