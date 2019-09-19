البنك الوطنى العمانى يحصل على قرض مجمع لأجل 3 سنوات بقيمة 300 مليون دولار

كتب هانى الحوتى

أعلن البنك الوطنى العمانى، عن إتمام اتفاقيته الأولى للحصول على تسهيل قرض مجمع لأجل 3 سنوات بقيمة 300 مليون دولار، وستسخدم عوائد هذا التسهيل للأغراض التجارية العامة.

وبحسب إفصاح لبورصة البحرين، اشترك فى إبرام اتفاقية التسهيل هذه كل من بنك ABC وشركة الإمارات دبى الوطنى كابيتال ليمتد بصفتهما المنسقان، ومديرا الترتيب الرئيسيان، ومديرا سجل الاكتتاب، كما شارك فى هذا التسهيل، إلى جانب بنك ABC وبنك الإمارات دبى الوطنى، 8 مؤسسات إقراض دولية وإقليمية لتتجاوز قيمة القرض المجمع قيمة التسهيل الأساسية.