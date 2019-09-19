البحوث الفلكية: غرة شهر صفر فلكيا يوم الاثنين 30 سبتمبر

يولد هلال شهر صفر مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثامنة والدقيقة 26 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت 29 من المحرم 1441 هجريا الموافق 28 سبتمبر الجارى "يوم الرؤية".

وكشفت الحسابات الفلكية التى أجراها معمل أبحاث الشمس بمعهد الفلك، أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم فى مدينة القاهرة، وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعدا داكار ونواكشوط.

وأوضحت الحسابات أنه يلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس فى ذلك اليوم بالرغم من حدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم فى الغالبية العظمى للعواصم والمدن العربية والإسلامية.

وأكدت الحسابات أن الأحد 29 سبتمبر هو المتمم لشهر محرم لعام 1441 هجريا، وبذلك تكون غرة شهر صفر فلكيا يوم الاثنين 30 سبتمبر الجارى.