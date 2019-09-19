سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 11:16 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا بالضفة ويصيب آخرين بالرصاص فى رام الله والخليل

الخميس، 19 سبتمبر 2019 10:34 ص
الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا بالضفة ويصيب آخرين بالرصاص فى رام الله والخليل قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 17 فلسطينيا من الضفة الغربية، فيما أصيب عدد من الشبان بالرصاص المطاطى والاختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت بوسط رام الله والخليل.

وقالت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال اعتقلت 6 شبان من جنين ومخيمها، و4 من قلقيلية، و 4 من رام الله، و3 من نابلس من مخيم بلاطة شرق المدينة بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

كما أصيب 5 شبان بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، وسط مدينة رام الله (وهى مناطق مصنفة "أ" أى أنها خاضعة أمنيا وإداريا للسلطة الفلسطينية وفق اتفاقية أوسلو) وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وأفادت المصادر بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام جنود الاحتلال مقر "النقابة العامة للعاملين فى قطاع الخدمات" فى المدينة، والاستيلاء على أجهزة حاسوب وأوراق وتحطيم محتويات المقر.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الجنود اعتلوا اسطح بعض البنايات بوسط رام الله، واقتحموا عددا من المقاهى فى تلك المنطقة، وحطموا العديد من أقفال وبوابات البنايات وسط المدينة.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج".

وتمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

أما المناطق "ج"، والتى تمثل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أى مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.

وفى نابلس، أفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة فجرا، وداهمت عدة أحياء فيه، ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاههم.

أما فى الأغوار الشمالية، فأغلقت قوات الاحتلال فتحات مياه تغذى المواطنين فى قرية بردلة، وأفاد عضو مجلس قروى بردلة ضرار صوافطة، بأن الاحتلال داهم القرية، وأغلق عددا من فتحات المياه التى تغذى السكان، دون معرفة الأسباب.

يذكر أن الاحتلال يغلق فتحات المياه فى القرية بشكل مستمر، دون أسباب تذكر.

وفى الخليل، جنوب الضفة، أصيب، عشرات المواطنين بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق، إثر مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فى بلدة حلحول شمال الخليل بالضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال، داهمت حلحول، لتأمين حماية عشرات المستوطنين الذين اقتحموا مسجد النبى يونس وسط البلدة لإقامة طقوس تلمودية بالمكان، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات المواطنين بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق.

وأضافوا أن عشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، اقتحموا أيضا مركزا تجاريا بمنطقة باب الزاوية، وأقاموا طقوسا تلمودية.

 


قوات الاحتلال

الضفه الغربيه

رام الله

فلسطين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الخارجية يغادر إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بـ"الأمم المتحدة"

وزير الخارجية يغادر إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بـ"الأمم المتحدة"

السيسى يوافق على اتفاقية لإنشاء أربع محطات تحلية فى جنوب سيناء

السيسى يوافق على اتفاقية لإنشاء أربع محطات تحلية فى جنوب سيناء

الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة استخدام الحسابات الوهمية فى الإساءة للدولة

الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة استخدام الحسابات الوهمية فى الإساءة للدولة

منتخب مصر يحتفظ بالمركز الـ49 عالميا والسادس أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز الـ49 عالميا والسادس أفريقيا فى تصنيف الفيفا

البترول :"جنوب الوادى" تحقق 3 اكتشافات خلال عام ووضع كشفين على الإنتاج

البترول :"جنوب الوادى" تحقق 3 اكتشافات خلال عام ووضع كشفين على الإنتاج

"العصار" يبحث مع رئيس الهيئة المجرية لدعم الصادرات تعزيز التعاون المشترك

"العصار" يبحث مع رئيس الهيئة المجرية لدعم الصادرات تعزيز التعاون المشترك

كل أهداف الأربعاء.. سقوط الريال بثلاثية وتعادل مثير بين يوفنتوس وأتلتيكو

كل أهداف الأربعاء.. سقوط الريال بثلاثية وتعادل مثير بين يوفنتوس وأتلتيكو

النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

¾ مليار دولار إيرادات فيلم Hobbs & Shaw بعد 6 أسابيع من عرضه

¾ مليار دولار إيرادات فيلم Hobbs & Shaw بعد 6 أسابيع من عرضه

الحكومة: بدء الدراسة بشكل مرحلى بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

الحكومة: بدء الدراسة بشكل مرحلى بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

83 %من القراء يؤيدون التوسع فى إنشاء الكليات التكنولوجية للحد من البطالة

83 %من القراء يؤيدون التوسع فى إنشاء الكليات التكنولوجية للحد من البطالة

صور ..انقلاب سيارة يغلق محور صفط اللبن بالطريق الدائرى

صور ..انقلاب سيارة يغلق محور صفط اللبن بالطريق الدائرى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة