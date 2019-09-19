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الأحذية الأسبانية فى مرمى نيران بريكست.. ومدريد تبحث عن "سوق بديل"

الخميس، 19 سبتمبر 2019 12:43 م
الأحذية الأسبانية فى مرمى نيران بريكست.. ومدريد تبحث عن "سوق بديل" أحذية ـ أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى

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أعلن اتحاد صناعات الأحذية الإسبانية ((FICE، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سيلحق ضررا كبيرا على صناعات الأحذية الإسبانية، مشيرا إلى أنه منذ بداية الأزمة انخفضت صادرات إسبانيا من الأحذية للمملكة المتحدة بنسبة 10% وهو ما بريطانيا تتراجع على المستوى الدول الأوروبية المستهلكة للأحذية الإسبانية من المركز الرابع إلى الخامس.

وقالت صحيفة "الكانتى" الإسبانية، إن حسب إحصائيات رسمية وفى عام 2018 كانت قيمة صادرات الأحذية الإسبانية إلى أوروبا قد وصلت إلى 120.4 مليون زوج من الأحذية، منها 10 مليون زوج يتم تصديرهم إلى السوق البريطانية.

وأوضح المحلل السياسى فى معهد إلكانو الإسبانى، فيدريكو شتاينبرج، "إذا كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بدون صفقة سيؤدى هذا إلى فرض الرسوم الجمركية، وبذلك فإن جميع منتجات المنسوجات بما فيها الأحذية التى تبيعها الشركات الإسبانية إلى المملكة المتحدة سوف تتأثر .

وتبحث الصناعات الإسبانية للأحذية عن أسواق آخرى خارج أوروبا، خاصة وأن لها شعبية فى أسواق الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتشهد بريطانيا أزمة سياسية كبرى بسبب تعثر مفاوضات الخروج البريطانى من عضوية الاتحاد الأوروبى، المعروفة إعلامياً باسم "بريكست".

ويتمسك رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون بضرورة الخروج من عضوية الاتحاد، فى وقت يرى فيه مجلس العموم ضرورة التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبى أولاً قبل الإقدام على تلك الخطوة لضمان عدم تأثر مصالح لندن وسائر الدول الأوروبية.

 


بريكست

احذية اسبانية

صناعة الاحذية فى اسبانيا

الخروج البريطانى من اوروبا

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