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ارتفاع عدد المصابين بالكوليرا فى السودان إلى 124 مصابا

الخميس، 19 سبتمبر 2019 04:48 م
ارتفاع عدد المصابين بالكوليرا فى السودان إلى 124 مصابا الكوليرا
أ ش أ

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 أكدت وزارة الصحة السودانية، ارتفاع عدد مصابي الكوليرا، في ولايتي النيل الأزرق (جنوب السودان) و سنار (شمال النيل الأزرق)، لتصل إلى 124 مصابا، منها 101 في النيل الأزرق و 23 في سنار.
 
وأوضح وكيل وزارة الصحة السودانية سليمان عبدالجبار، أنه لم تسجل أية وفيات جديدة، لافتا إلى أن 6 أشخاص توفوا جراء الإصابة بالمرض في النيل الأزرق، وسُجلت حالة وفاة واحدة في سنار.
 
وشدد عبد الجبار، خلال اجتماع اللجنة الفنية للاستجابة لمجابهة انتشار الكوليرا، على ضرورة إعداد تقارير مفصلة عن الأوضاع في كافة الولايات، بما يسهم في اتخاذ الإجراءات المناسبة ويمنع وصول المرض لباقي الولايات.
 

الكوليرا

النيل الأزرق

السودان

سنار

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