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ارتفاع عدد المصابين بأمراض تنفسية مرتبطة بالسجائر الإلكترونية إلى 500 شخص

الخميس، 19 سبتمبر 2019 09:00 م
ارتفاع عدد المصابين بأمراض تنفسية مرتبطة بالسجائر الإلكترونية إلى 500 شخص السجائر الإلكترونية
كتب بيتر إبراهيم

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قال مسئولو الصحة في الولايات المتحدة إن 530 شخصًا قد تم تشخيصهم الآن بأمراض تنفسية مرتبطة بالأبخرة، لكن السبب لا يزال مجهولًا.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthNews”، ذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC”  اليوم الخميس إنه تم الإبلاغ عن حالات مؤكدة ومحتملة في 38 ولاية ومنطقة أمريكية واحدة، وارتفع العدد الإجمالي للأمراض إلى 500 شخص، وتم الإبلاغ عن سبع حالات وفاة.

واستخدم جميع المرضى سيجارة إلكترونية، وقال الأطباء إن الرئتين تتفاعلان مع مادة كاوية، وحتى الآن، لم يتم ربط أي منتج من “vaping”  أو عنصر واحد بالأمراض التنفسية.

وثلثي الحالات شملت الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا، ومعظمهم من الرجال، وظهرت بعض الحالات الأولى في أبريل.

 


السجائر الإلكترونية

اضرار السجائر الإلكترونية

وفيات السجائر الإلكترونية

السجائر

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