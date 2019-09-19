ابعد عن الأمراض.. 4 نصائح لحماية نفسك من الجراثيم والبكتيريا

كتبت فاطمة خليل

الجراثيم والبكتيريا من أهم مسببات الأمراض، ويمكن تجنبها من خلال اتباع مجموعة من العادات الصحية أهمها غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون، وفى هذا التقرير جمعنا مجموعة نصائح لحماية نفسك من الجراثيم والبكتيريا والوقاية من الأمراض، وفقًا لموقع "Kids health".

عندما تغزو الجراثيم الجسم، فإنها تستعد للبقاء لفترة من الوقت، هذه الجراثيم تستمد طاقتها من ضعف المناعة، حيث قد تتلف الخلايا السليمة أو تدمرها، وأثناء استخدامهم للمواد الغذائية والطاقة الخاصة بك، قد يصنعون بروتينات تعرف باسم السموم.



الوقاية من الامراض

وتعمل الجراثيم أيضًا على تنشيط الجهاز المناعي وشبكة الخلايا والأنسجة والأعضاء التي تعمل معًا لحماية الجسم، حيث يرسل جهاز المناعة لدينا خلايا الدم البيضاء والأجسام المضادة والمواد الكيميائية الأخرى لتخليص الجسم من الجراثيم.

يمكن أن تؤدي كل من الجراثيم والسموم إلى ظهور أعراض مزعجة للالتهابات، مثل الشم والعطس والسعال والإسهال، كما يمكن أن تسبب ارتفاع في درجة الحرارة وزيادة معدل ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم واستجابة التهابية في الجسم وحتى مرض يهدد الحياة.

نصائح لحماية نفسك من الجراثيم

تنتشر معظم الجراثيم عبر الهواء في العطس أو السعال أو عبر سوائل الجسم مثل العرق أو اللعاب (البصق) أو الدم، لذا فإن الحد من الاتصال بهم هو أفضل حماية ضد الجراثيم.

1-غسل اليدين

غسل اليدين جيدًا غالباً ما يكون أفضل طريقة لمنع الجراثيم من التسبب في المرض، ومن المهم بشكل خاص غسل اليدين:

-بعد السعال أو الأنف.

-بعد استخدام الحمام.

-قبل إعداد أو تناول الطعام.

-بعد لمس الحيوانات الأليفة.

-قبل وبعد زيارة قريب مريض أو صديق.

وهناك طريقة صحيحة لغسل يديك:

-استخدم الماء الدافئ والصابون.

- أغسل يديك جيداً لمدة 15 ثانية على الأقل ثم جففها بمنشفة نظيفة.

2- سلامة الغذاء والمطبخ

عند العمل في المطبخ، اغسل يديك قبل تناول أو تحضير الطعام ، وتأكد من أن الأطفال يفعلون الشيء نفسه، استخدم أساليب مناسبة لتجهيز الطعام ، مثل:

-استخدام ألواح تقطيع منفصلة، أوان، ومناشف لإعداد اللحوم والدواجن غير المطهية وأدوات أخرى لتقطيع الخضراوات.

-استخدام الماء الدافئ والصابون لتنظيف الأواني.

3- تنظيف الأسطح

تنظيف الأسطح المنزلية بشكل جيد مهم أيضًا للوقاية من الجراثيم، امسح الأشياء الموجودة في جميع أنحاء المنزل والتي تمسكها كثيرًا، مثل الألعاب ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة.

يمكنك تجربة منظف مضاد للبكتيريا، قد لا يقتل جميع الجراثيم التي يمكن أن تسبب المرض، لكنه يمكن أن يقلل من كمية البكتيريا الموجودة، ويمكنك أيضًا استخدام مواد التبييض مثل: الكلور أو محلول مخفف.

4- التطعيم

هناك طريقة أخرى لمنع الإصابة بالأمراض من الجراثيم وهي التأكد من أن عائلتك تحصل على التطعيمات المناسبة لمكافحة المرض، عندما يحصل شخص ما على لقاح أو تطعيم، يتصرف جهاز المناعة لديهم كما لو كان هناك عدوى حقيقية ويجعل الأجسام المضادة التي تتعرف على أجزاء من تلك الجراثيم، لذلك إذا دخلت هذه الجرثومة الجسم في وقت لاحق، فإن الأجسام المضادة تظل موجودة في مكانها ويعرف الجسم كيفية محاربة العدوى حتى لا يمرض الشخص.