أوقاف الدقهلية: 27 إماما تقدموا لاختبارات التصفية الأولية بمسابقة الإيفاد الدائم

الدقهلية – سارة الباز

أعلن الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، عن إجراء اختبارات التصفية الأولية الشفوية لمسابقة الإيفاد الدائم لعام 2019 لـ 27 إماما من إجمالى عدد 43 إماما من أئمة الدقهلية سبق وأن تقدموا بأوراقهم لخوض الامتحانات.

وأجرى اختبارات إيفاد الأئمة الشفوية، اليوم الخميس، لجنة من مديرية الأوقاف ضمت كل من: الشيخ محمد مهران، والشيخ أحمد شرف الدين، تحت إشراف الشيخ محمد إبراهيم سليمان، مدير إدارة الإرشاد الدينى بالمديرية ل 14 ممتحنا، بمقر ديوان المديرية بالمنصورة ؛ تمهيدا لعقد الإختبارات التحريرية للحاصلين على 70% فأكثر من الدرجة الكلية بالتصفية الأولية.

وأضاف الشيخ طه زيادة، بأن إيفاد أئمة الدعوة فى الخارج يتم بنظامين، الأول إيفاد دائم موجه لدول الخارج، يستمر فيها الإمام لمدة ثلاث سنوات متتالية، والثانى إيفاد رمضان يكون خلال شهر رمضان المبارك فقط ؛ وذلك للقيام بدور الدعوة والإرشاد .

وأشار الشيخ محمد إبراهيم سليمان إلى أنه لن يتم الإعلان عن أسماء المقبولين حتى يتم اعتماد النتيجة من قبل وزارة الأوقاف بالقاهرة أولا .

يذكر أن وزارة الأوقاف قد وضعت مجموعة من الشروط لإيفاد الأئمة تضمنت أن يكون خريج الأزهر ومسكناً على درجة مالية بموازنة وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى قضاء مدة خدمة فعلية فى قطاع الدعوة لا تقل ست سنوات، وأربع سنوات للمتقدمين من الأئمة العاملين بمحافظة شمال سيناء، وألا يكون قد ارتكب أية مخالفة لتعليمات الوزارة، وتمت مجازاته عليها بأى نوع من أنواع الجزاء خلال العامين، أن يكون سليم البنية، مكتمل الحواس والأعضاء، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط، وذلك فى ضوء القرار الوزارى رقم 137 لسنة 2014م، وألا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية، ويختبر فى: القرآن الكريم كاملاً، العقيدة، التفسير وعلوم القرآن، الحديث وعلومه، الفقه وأصوله، السيرة النبوية والثقافة العامة، وأن يجتاز المقابلة النهائية المقررة، وأن يكون حسن السير والسلوك"، وأن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة.