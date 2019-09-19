سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 12:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسهم اليابان تقفز قرب ذروة 2019 بعد خفض الفائدة الأمريكية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 10:31 ص
أسهم اليابان تقفز قرب ذروة 2019 بعد خفض الفائدة الأمريكية أسهم اليابان
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ارتفعت الأسهم اليابانية إلى قرب ذروتها هذا العام اليوم الخميس، وقادت الأسهم التى يحركها الطلب المحلى مكاسب السوق بعدما خفض مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) أسعار الفائدة مما ساهم فى تعزيز الإقبال على المخاطرة.

وصعد المؤشر نيكى 1.34% إلى 22255.56 نقطة، ليقترب من أعلى مستوياته منذ بداية العام البالغ 22362 نقطة الذى بلغه فى أواخر أغسط، وأغلق المؤشر مرتفعا 0.38 % إلى 22044.45 نقطة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.24% إلى 1626.52 نقطة، مقتربا من ذروة 17 أغسطس البالغة 1633.96 نقطة، وأغلق المؤشر مرتفعا 0.56% إلى 1615.66 نقطة.

وتقلصت مكاسب السوق بعدما أبقى بنك اليابان المركزى على سياسته دون تغيير، وهو قرار كان متوقعا على نطاق واسع لكنه يظل مخيبا لآمال بعض المتعاملين الذين راهنوا على اقتفاء البنك أثر مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) والمركزى الأوروبى فى التيسير.

وخفض المركزى الأمريكى أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام، لكنه استبعد مزيدا من التخفيضات فى ظل استمرار قوة سوق العمل.

وارتفعت أسهم ريكروت هولدنجز 3.1 % فى حين زاد سهم ميتسوبيشى ايستيت 2%.

كما أقبل المستثمرون على شراء أسهم شركات الكهرباء المرتفعة العائد بعد خفض الفائدة الأمريكية.

وزادت أسهم كانساى للطاقة الكهربائية 2.7% وتشوبو للطاقة الكهربائية 1.7%.

وعلى الرغم من استمرار المخاوف من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تتلقى السوق دعما من آمال بانتهاء أسوأ التطورات قريبا لا سيما قطاع أشباه الموصلات المتعثر.

وارتفع سهم أدفانتست كورب 1.5% وشين-إيتسو للكيماويات 0.6%.


اليابان

أسهم اليابان

الأسهم اليابانية

البنك المركزى الأمريكي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. بـ"المساحة والخرطوم".. معلمو مدرسة باروط التجارية ينظفون فصول المدرسة قبل بدء العام الدراسى.. مدير المدرسة: المبادرة جاءت من المدرسين أنفسهم.. و10 معلمين نظفوا أكثر من 20 فصلا فى 5 طوابق

صور.. بـ"المساحة والخرطوم".. معلمو مدرسة باروط التجارية ينظفون فصول المدرسة قبل بدء العام الدراسى.. مدير المدرسة: المبادرة جاءت من المدرسين أنفسهم.. و10 معلمين نظفوا أكثر من 20 فصلا فى 5 طوابق

"الجالية المصرية بالخارج": "السيسى بانى مصر الحديثة وندعمه فى كل خطواته"

"الجالية المصرية بالخارج": "السيسى بانى مصر الحديثة وندعمه فى كل خطواته"

السويدى بالسعودية: تنسيق بين اتحاد الصناعات والجهاز التنفيذى للدولة لخدمة المستثمرين

السويدى بالسعودية: تنسيق بين اتحاد الصناعات والجهاز التنفيذى للدولة لخدمة المستثمرين

شركة مصر للطيران للخدمات الجوية تشارك فى معرض دبى للفنادق

شركة مصر للطيران للخدمات الجوية تشارك فى معرض دبى للفنادق

الرقص على إيقاع الإخوان فى شارع محمد على..الجماعة والمقاول.. قصة فيلم هابط لاستغفال «عاصرى الليمون» من جديد.. عودة عصر أفلام المقاولات الساذجة بإنتاج تركى قطرى مشترك.. 900 ألف تغريدة مزيفة فى 24 ساعة

الرقص على إيقاع الإخوان فى شارع محمد على..الجماعة والمقاول.. قصة فيلم هابط لاستغفال «عاصرى الليمون» من جديد.. عودة عصر أفلام المقاولات الساذجة بإنتاج تركى قطرى مشترك.. 900 ألف تغريدة مزيفة فى 24 ساعة

بدء اجتماع مجلس المحافظين فى محافظة بورسعيد برئاسة مصطفى مدبولى

بدء اجتماع مجلس المحافظين فى محافظة بورسعيد برئاسة مصطفى مدبولى

اتحاد الكرة: مباراة السوبر فى الثامنة مساء غد.. ولا تعديل حتى الآن

اتحاد الكرة: مباراة السوبر فى الثامنة مساء غد.. ولا تعديل حتى الآن

وزير الخارجية يغادر إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بـ"الأمم المتحدة"

وزير الخارجية يغادر إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بـ"الأمم المتحدة"

السيسى يوافق على اتفاقية لإنشاء أربع محطات تحلية فى جنوب سيناء

السيسى يوافق على اتفاقية لإنشاء أربع محطات تحلية فى جنوب سيناء

الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة استخدام الحسابات الوهمية فى الإساءة للدولة

الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة استخدام الحسابات الوهمية فى الإساءة للدولة

منتخب مصر يحتفظ بالمركز الـ49 عالميا والسادس أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز الـ49 عالميا والسادس أفريقيا فى تصنيف الفيفا

البترول :"جنوب الوادى" تحقق 3 اكتشافات خلال عام ووضع كشفين على الإنتاج

البترول :"جنوب الوادى" تحقق 3 اكتشافات خلال عام ووضع كشفين على الإنتاج

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة