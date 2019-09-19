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أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل 681 جنيها

الخميس، 19 سبتمبر 2019 11:33 ص
أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل 681 جنيها الذهب
كتب إسلام سعيد

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سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 19-9 2019، بالنسبة لعيار 21 وهو العيار الأكثر تداولا فى مصر 681 جنيها للجرام.
 

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب من عيار 18 سجل 581 جنيها.

سعر عيار 21 اليوم 681 جنيها للجرام.
 
سجل عيار 24 سعر 782 جنيها للجرام.
 
سعر الجنيه الذهب 5448 جنيها.
 
أوقية الذهب 1594 دولار.
 
 
أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.
 
أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
 
أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.

جرام الذهب

عيار 18

عيار 21

اسعار الذهب

أسعار الذهب في مصر

سعر الدهب

مصر

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