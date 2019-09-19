أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل 681 جنيها

كتب إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 19-9 2019، بالنسبة لعيار 21 وهو العيار الأكثر تداولا فى مصر 681 جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم في مصر سعر جرام الذهب من عيار 18 سجل 581 جنيها.

سعر عيار 21 اليوم 681 جنيها للجرام.

سجل عيار 24 سعر 782 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب 5448 جنيها.

أوقية الذهب 1594 دولار.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.

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