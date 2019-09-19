أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 19- 9-2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 19-9-2019.

إيقاف تداول 11 شركة قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس. قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى العبور للاستثمار العقارى، ارابيا انفستمنتس هولدنج، راية لخدمات مراكز الاتصالات، مصر للأسمنت-قنا، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العامة لمنتجات الخزف والصينى، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب.

البورصة تخسر 257 مليون جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 257 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 738.029 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 257 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 738.029 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 198.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 23.4 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 40.52% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 52.94%، والعرب على 6.54% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 65.42% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 34.57%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 10.7 مليون جنيه، 41.7 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 10.8 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 21.4 مليون جنيه، 43.1 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 14742 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 2111 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 17889 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 5484 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 539 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1439 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.09% ليغلق عند عند مستوى 463 نقطة.

وارتفعت أسهم 32 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 96 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة. وضمت الأسهم المرتفعة:

- وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 12.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%

- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 11.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.32%

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 4.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.96%

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.40%

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 10.850 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.16%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 11.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.96%

- حق الاكتتاب لشركة أودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.466 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.72%

- بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا بسعر إغلاق 20.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.79%

- المصرية للمشروعات السياحية العالمية بسعر إغلاق 13.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.45%

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 60.680 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.02%